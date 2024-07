In Provincia il seminario sullo “Stato di attuazione dei progetti PNRR e novità”

Grosseto: Si è svolto il 10 luglio, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, il seminario dal titolo “Stato di attuazione dei progetti PNRR nella provincia di Grosseto e novità del Piano Nazionale di ripresa e resilienza”. L’iniziativa è stata organizzata dall’ispettorato PNRR della Ragioneria Generale dello Stato e dalla Ragioneria territoriale in collaborazione con la Provincia di Grosseto.



Si tratta di un seminario di formazione e supporto alle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo dello stato di attuazione dei Progetti PNRR del territorio della Provincia di Grosseto, a cui è seguito nel pomeriggio il sopralluogo ad alcuni cantieri degli istituti scolastici.

Ma qual è lo stato di attuazione dei progetti della Provincia di Grosseto finanziati con il PNRR? "Degli 8 progetti della Provincia ammessi a finanziamento – spiega il presidente, Francesco Limatola – 6 sono relativi all’edilizia scolastica per un totale di 9milioni e 600mila euro di lavori e 2 all’impiantistica sportiva a servizio delle scuole, per ulteriori 7milioni e mezzo di euro. Dei 6 progetti di edilizia scolastica, 4 sono già conclusi e in fase di collaudo: si tratta dell’efficientamento energetico dell’alberghiero Leopoldo II di Lorena e dell’istituto commerciale Fossombroni e della manutenzione straordinaria della palestra del Polo liceale Pietro Aldi a Grosseto, oltre all’adeguamento sismico dell’enogastronomico Del Rosso di Orbetello. Sono ancora in corso i lavori per realizzare la nuova palestra alla Cittadella dello Studente a servizio del Rosmini e l’adeguamento sismico dello Zuccarelli a Pitigliano. I due progetti sull'impiantistica sportiva sono in corso: l’intervento da 4 milioni e mezzo di euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo all’aperto alla Cittadella dello studente di Grosseto; e l’intervento da 3 milioni e 86mila euro per l’impianto sportivo all’aperto a servizio dell’istituto commerciale di Follonica”.





“La Provincia - prosegue Limatola - ha sempre rispettato i tempi di scadenza imposti dal PNRR anche nel suo ruolo di stazione unica appaltante, svolgendo diverse gare per i Comuni del territorio che hanno presentato progetti sul PNRR. Inoltre, è soggetto attuatore per la realizzazione del tratto grossetano della ciclovia tirrenica per ulteriori 17milioni di euro. Credo che il PNRR abbia dimostrato quanto la Provincia svolga un ruolo fondamentale come ente di servizio dei Comuni, e quanto in tal senso sia stata poco lungimirante la scelta fatta da Del Rio 10 anni fa. La dimensione provinciale è l’ambito ottimale per le politiche di sviluppo dei territori che superino le logiche di campanile e la sinergia tra Enti è l’unica via possibile per continuare ad investire anche dopo il PNRR”.





Nel corso della mattinata dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia Francesco Limatola e di Ruben Cheli, direttore generale di Upi Toscana, sono intervenuti l’ingegner Gianluca Monaci, dirigente area edilizia, territorio e ambiente della Provincia di Grosseto; l’architetto Monica Mariotti responsabile unico del procedimento area edilizia, territorio e ambiente della Provincia di Grosseto; Antonella Merola, dirigente coordinamento iniziative assistenza tecnica in favore delle amministrazioni centrali e territoriali, Fabio Calvellini, ragioniere territoriale Siena, Arezzo Grosseto; Claudio Rana e Gianluca Vicino, Ufficio di assistenza tecnica PNRR. Durante il seminario sono stati affrontati diversi aspetti, tra i quali le sfide e insidie nella realizzazione dei progetti PNRR, il tema del flusso finanziario e degli anticipi, il monitoraggio e la rendicontazione, le attività di ispettorato.