Finanza In piazza Orto del Lilli un mercato artigiano 6 settembre 2023

6 settembre 2023 255

255 Stampa

Redazione

Giovedì 7 settembre, dalle 9 alle 24, esposizione e vendita di prodotti artigianali per l’iniziativa promossa dall’associazione Materiae in collaborazione con Cna Grosseto e il Comune di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Piazza Orto del Lilli, a Castiglione della Pescaia, ospita giovedì 7 settembre, dalle 9 alle 24, un mercato artigiano. L’iniziativa, promossa dall’associazione Materiae, è realizzata in collaborazione con Cna Grosseto e con l’amministrazione comunale. Per tutta la giornata artigiani provenienti da diverse zone della Toscana esporranno e, in alcuni casi, lavoreranno i loro prodotti: si spazia da ceramica artigianale a gioielli e bigiotteria, passando per oggettistica e découpage, artigianato etnico, giochi in legno e amigurumi. Un piccolo mercato artigianale che potrà attrarre residenti e turisti e che, nei prossimi mesi, sarà proposto anche in altre località della provincia. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza In piazza Orto del Lilli un mercato artigiano In piazza Orto del Lilli un mercato artigiano 2023-09-06T17:30:00+02:00 154 it In piazza Orto del Lilli un mercato artigiano. Giovedì 7 settembre, dalle 9 alle 24, esposizione e vendita di prodotti artigianali per l’iniziativa promossa dall’associazione Materiae in collaborazione con Cna Grosseto e il Comune di Castiglione PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/04/18/20220418072249-570c267e.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/04/18/20220418072249-570c267e.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Wed, 06 Sep 2023 17:30:00 GMT