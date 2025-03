In Maremma vale chi vola e balla il tango!

Con con gioco di parole di antica memoria Artemare Club ricorda a Grosseto Luigi Bisello il "maestro dei maestri" dell'Accademia di danze argentine Blue Moon e pilota del Biplano Kiebitz, un aereo ultraleggero costruito interamente a mano progettato da Michael Platzer negli anni ’80, molto apprezzato dagli appassionati di volo per il suo design classico, che richiama i biplani della prima metà del novecento e per la sua semplicità di costruzione e manutenzione.

Grosseto: Kiebitz 419 I-E376, stile vintage ma componentistiche all’avanguardia è visibile all'Aviosuperficie Ali Scarlino, ha il motore UL POWER 260 moderno, affidabile e ad iniezione elettronica, il rivestimento è completamente in tela oratex leggerissima resistentissima e ignifuga e sulla carlinga ha il nome Big Sparrow - Passerone con una bellissima immagine artistica. Racconta il comandante Daniele Busetto che si trova in alcuni testi nella sua Biblioteca di Tango dell’associazione e in qualche blog in argomento la frase “pilotare e ballare rimano insieme” con le similitudini, per pilotare e per ballare devi aver fatto ovviamente una scuola, si inizia il volo assicurandosi di avere la pista libera, lo stesso nella milonga si entra in pista allineandosi con la ballerina che comincerà a muoversi al procedere come l’aero rulla e decolla, in volo il “comandante” vira con i piedi come quelli del tanguero che fanno muovere la ballerina tra le sue braccia e regolano il modo di ballare adattandoli alla ballerina e alla situazione del momento, qui ovviamente si mette in mostra l’esperienza la capacità di volare con qualche manovra per virare, stallare e lo stesso nel Tango, con vaivén, parada, mordida, lapiz, planeo e il voleo, quest’ultimo termine che dimostra ancor di più il giusto paragone tra le due pratiche, ma prima o poi l’ultimo brano nella tanda finisce, si gusta il finale aspettando che i battiti del cuore rallentino spontaneamente come avviene fisicamente nell’atterraggio con l’aereo. Si dice che in aria l’altra metà del cielo è donna e per Luigi Bisello e' nella vita e nel Tango Tania Grisostomi la “maestra dei maestri” della stessa Accademia, infine una curiosità il riconoscimento personale sulla carlinga Big Sparrow è stato creato dalla loro figlia Carlotta, tutto in famiglia! Nella sede di Artemare Club nel Corso di Porto Santo Stefano tanti libri di volo e tango disponibili per prestito gratuito.

In Maremma it is worth those who fly and dance