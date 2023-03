Rubriche "In cucina con Giulia": tortano napoletano 18 marzo 2023

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Tipico esempio di “piatto sostanzioso”… il tortano napoletano! Ogni tanto ci può stare, specialmente nei periodi freddi dell’anno. In poche parole è un rotolo di impasto al pecorino ripieno di salame piccante e provolone. Facile da preparare e davvero molto sfizioso. Può essere un’idea anche per Pasquetta o per i pic nic primaverili visto che è buono anche a temperatura ambiente! Ecco il mio tortano napoletano. Ingredienti:

per l’impasto: 500 gr di farina 00

50 gr di formaggio pecorino grattugiato

125 ml di acqua tiepida

65 ml di latte

1 cubetto di lievito

un cucchiaino di zucchero

un cucchiaino di sale per il ripieno: 150 gr di salame piccante

150 gr di provolone

burro q.b. Per prima cosa si mette il lievitino a sciogliere nell’acqua tiepida. In una ciotola dai bordi alti si mette pecorino, latte, sale, zucchero e il lievitino sciolto in acqua. Si mescola bene con una forchetta e si unisce la farina un po’ per volta. Quando non è più possibile mescolare con la forchetta si continua ad impastare il tutto con le mani, meglio se su una spianatoia. Una volta ottenuto un impasto liscio ed omogeneo, il panetto va rimesso nella ciotola, coperto con della pellicola trasparente e si lascia a lievitare per circa un’ora/un’ora e mezza. Intanto provolone e salame vanno tritati ed amalgamati tra loro. Una volta trascorso il periodo di lievitazione, la pasta va stesa a rettangolo e spennellata con del burro fuso. Si cosparge il trito di provolone e salame su tutta la superficie, poi la pasta va arrotolata in diagonale partendo da uno spigolo. Il “salamone” così ottenuto va messo in una stampo da ciambella e lasciato a lievitare per un’altra ora circa. A questo punto il tortano napoletano va messo in forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti o comunque fino a doratura!

