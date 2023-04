Rubriche "In cucina con Giulia": torta salata radicchio e ricotta 29 aprile 2023

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Ecco la ricetta per preparare una torta salata radicchio e ricotta, pasta brisée con un morbido ripieno di ricotta e radicchio. Buonissima! E con questo bel colore ha anche un bell’aspetto. Ecco la mia torta salata radicchio e ricotta. Ingredienti (per una teglia da 24 cm di diametro): 1 radicchio

300 gr di ricotta

1 rotolo di pasta brisee

cipolla (facoltativa)

olio e.v.o.

un pizzico di pepe nero

un pizzico di noce moscata

3 cucchiai di parmigiano grattugiato Ho tagliato il radicchio a listarelle, poi l’ho lavato bene sotto l’acqua corrente. Ho messo il radicchio a cuocere in una padella con olio e cipolla (per chi la gradisce altrimenti va bene anche solo olio) per circa 10 minuti a fuoco vivace. Ho aggiustato con il pepe e ho terminato la cottura a fuoco basso. Intanto ho lavorato la ricotta fino ad ottenere una crema, ho salato, pepato e aggiunto anche una spolverata di noce moscata e 3 cucchiai di parmigiano grattugiato. Ho unito la ricotta e il radicchio (una volta raffreddato) e ho amalgamato bene per ottenere un composto omogeneo. Se vi piace un ripieno più consistente potete aggiungere all’impasto del ripieno anche un uovo. Ho foderato la teglia con la pasta brisée e la sua carta da forno, poi l’ho riempita con il composto di ricotta e radicchio. Ho livellato bene il ripieno, ho aggiustato i bordi della torta salata e ho infornato in forno già caldo a 180° fino a che la crosta di pasta brisée non ha preso un bel colore dorato. La torta salata radicchio e ricotta è buonissima sia appena sfornata che a temperatura ambiente!

