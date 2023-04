"In cucina con Giulia": tiramisù alle fragole

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Il Tiramisù alle fragole è un'ottima alternativa al classico tiramisù. Savoiardi inzuppati nello sciroppo di fragole e una morbida crema di mascarpone senza uova.

Al posto del cacao, tipico del classico tiramisù, ho decorato con della polvere di fragole essiccate! Molto carina esteticamente e aggiunge un tocco di sapore e profumo in più.

Questo è il mio tiramisù alle fragole.

Ingredienti (per 4 persone):



22 savoiardi

250 gr di mascarpone

120 gr di panna da montare

500 gr di fragole

Zucchero q.b.

Succo di limone q.b.

300 gr di acqua

150 gr di zucchero

Polvere di fragole .q.b.

Per prima cosa ho lavato bene le fragole, le ho tagliate a pezzetti, le ho condite con dello zucchero e succo di limone e le ho lasciate riposare in modo da far fuoriuscire il succo.

Per preparare la crema ho lavorato il mascarpone fino a renderlo cremoso.

Ho montato la panna in una ciotola a parte e vi ho unito il mascarpone mescolando bene per ottenere una crema morbida ed omogenea. Io ho utilizzato la panna già zuccherata, ma potete aggiungere al composto lo zucchero in base al vostro gusto. Meglio utilizzare quello a velo.

Per preparare lo sciroppo ho messo in un pentolino i 300 Gr di acqua con 150 Gr di zucchero e portandolo a bollore per circa 3/4 minuti.

Ho scolato le fragole e ho aggiunto il succo allo sciroppo intiepidito.

A questo punto ho inzuppato i savoiardi nello sciroppo di fragole, poi li ho disposti vicini tra loro a coprire il fondo della teglia. Con una sac a poche ho distribuito la crema di mascarpone e panna sui savoiardi a “ciuffetti”. Ho distribuito le fragole condite sulla crema al mascarpone. Poi ho proseguito bagnando altri savoiardi e ho fatto un altro strato cercando di sistemarli nel verso opposto allo strato precedente. Ho fatto un altro strato di crema di mascarpone, sempre a ciuffetti.

Come ultimo tocco per completare il tiramisù ho distribuito una spolverata di polvere di fragole. Per fare la polvere ho messo le fragole ad essiccare nell’essiccatore e poi le ho tritate.

Non rimane altro che lasciare il tiramisù alle fragole in frigo per circa un’ora per farlo compattare.