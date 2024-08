"In cucina con Giulia": pasta con pomodorini al forno

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Pasta con pomodorini al forno, che scoperta! Saporita e filante proprio come piace a me. È un primo piatto speciale, e il segreto è un ingrediente che sembra secondario ma è fondamentale.

Ecco qua la mia pasta con pomodorini al forno.

Ingredienti (per 4 persone):



400 Gr di rigatoni

20 pomodorini

200 Gr di formaggio Asiago DOP

100 Gr di pancetta arrotolata a fettine

Pecorino romano grattugiato

Sale

Pepe

Origano

1 scalogno

Olio e.v.o.

Vino bianco

Per prima cosa va sbucciato lo scalogno, sminuzzato e va messo in una teglia capiente dai bordi alti con abbondante olio. I pomodorini vanno lavati, tagliati in 4 spicchi e aggiunti nella teglia. La teglia va messa in forno a 180° fino a che i pomodorini non si saranno ammorbiditi. Poi va aggiunto sale, pepe, origano e vino bianco che copra il fondo della teglia.

Il tutto va rimesso in forno.

Intanto va cotta la pasta in abbondante acqua bollente ma va scolata poco dopo la metà del tempo di cottura. Una volta scolata la pasta va messa in teglia e amalgamata bene al sugo di pomodorini che nel frattempo si sarà ristretto.

A questo punto bisogna aggiungere la pancetta tagliata a striscioline e l’Asiago DOP a cubetti.

Un’ultima rimescolata, una bella manciata di pecorino e si ripassa in forno fino a completo scioglimento del formaggio.

Pasta con pomodorini al forno pronta. Da leccarsi i baffi!