"In cucina con Giulia": muffin cioccolato e arancia

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Oggi vi consiglio questi favolosi muffin cioccolato e arancia per merenda, per colazione o per uno spuntino dolce! Da provare con una bella spremuta.

Era da un sacco di tempo che non facevo i muffin e da qualche giorno meditavo sul gusto e, guardando il frigo, ho deciso: cioccolato e arancia. E’ un abbinamento di gusti che mi piace davvero tanto.

Eccoli i miei Muffin cioccolato e arancia.

Ingredienti (per circa 10 muffin):



2 arance

50 gr di cacao amaro in polvere

200 gr di farina

25 gr di frumina

latte q.b.

120 gr di zucchero di canna

2 uova

90 gr di burro (io margarina)

1/2 bustina di lievito

1 pizzico di sale

Per prima cosa ho messo a fondere il burro a bagnomaria, poi l’ho messo da parte a raffreddare.

Intanto ho spremuto il succo delle arance e vi ho aggiunto il latte in quantità tale da ottenere in tutto 250 ml di liquido.

In una terrina ho setacciato farina, frumina, lievito e cacao, poi ho aggiunto lo zucchero di canna, un pizzico di sale e ho mescolato bene gli ingredienti secchi.

In un’altra terrina ho sbattuto le uova con le fruste per qualche istante, poi vi ho aggiunto il burro fuso ormai freddo e il composto di latte e succo d’arancia.

Ho unito gli ingredienti secchi a quelli liquidi e ho amalgamato bene fino ad ottenere un composto omogeneo, morbido e di una giusta consistenza, quindi né troppo denso né troppo morbido. In caso fosse troppo denso si può aggiungere più latte, viceversa se risultasse troppo morbido si dovrà aggiungere della farina.

Ho disposto i pirottini di carta negli appositi stampi, poi vi ho rovesciato il composto riempiendoli per circa 2/3.

Ho cotto i muffin cioccolato e arancia in forno già caldo a 200° per circa 20 minuti.

Fate la prova stecchino per verificare la cottura.

Ho lasciato raffreddare i muffin cioccolato e arancia e... pronti per la merenda! A dire la verità erano buonissimi anche appena sfornati.