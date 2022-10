Rubriche "In cucina con Giulia": marmellata di pomi senza zuccheri aggiunti 22 ottobre 2022

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Ho trovato l’albero di pomi carico di frutti bellissimi e quindi… marmellata di pomi senza zuccheri aggiunti! Buonissima spalmata sul pane con la ricotta e il tocco di vaniglia è davvero un valore aggiunto. Ecco qua la mia marmellata di pomi senza zuccheri aggiunti. Ingredienti (per 5 barattoli da 250 gr di marmellata): 1 kg di pomi

2 mele

1/2 baccello di vaniglia Ho sciacquato i pomi, li ho tagliati a pezzi per togliere i semi e li ho messi in una pentola con i bordi alti. Ho sbucciato le mele, le ho tagliate a cubetti e le ho aggiunte ai pomi. Ho inciso il baccello di vaniglia e l’ho raschiato con la punta del coltello per prelevare i semi e aggiungerli ai pomi. Ho fatto cuocere a fuoco basso mescolando spesso per circa 1/2 ora, poi ho frullato il tutto con il mixer ad immersione. Ho proseguito la cottura fino ad ottenere la giusta consistenza della marmellata!

