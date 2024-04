"In cucina con Giulia": crocchette di patate, tartufo e scamorza affumicata

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: A vedersi queste crocchette di patate, tartufo e scamorza affumicata non sono bellissime, ma vi assicuro che sono una bomba! Morbide, filanti e saporite. Si abbinano benissimo con la birra per un aperitivo o un antipasto sfizioso.

Eccole qua le crocchette di patate, tartufo e scamorza affumicata.

Ingredienti (per circa 30 crocchette):



1 kg di patate

150 gr di scamorza affumicata

120 gr di crema di tartufo

2 uova

pan grattato q.b.

sale

prezzemolo (facoltativo)

Per prima cosa ho lavato le patate e le ho messe in una pentola con i bordi alti immerse in acqua fredda, poi le ho messe sul fuoco per circa 40 minuti, fino a che, bucandole con la forchetta, non sono risultate morbide.

Le ho sbucciate, le ho messe in una terrina capiente e poi le ho schiacciate (se avete uno schiacciapatate si fa prima ma in mancanza va benissimo una forchetta).

Ho grattugiato la scamorza affumicata e l’ho aggiunta alle patate con un pizzico di sale, qualche foglia di prezzemolo tritata e la crema di tartufo.

Con un cucchiaio ho amalgamato il tutto e infine ho incorporato anche le uova.

A questo punto ho aggiunto pangrattato fino ad ottenere un composto lavorabile bene con le mani.

Ho preso poco impasto alla volta e ho formato le crocchette.

In un piatto fondo ho messo altro pangrattato e vi ho fatto rotolare le crocchette.

(Se vi piace una impanatura più consistente passate prima le crocchette nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato.

Ho fritto le crocchette di patate, tartufo e scamorza affumicata in abbondante olio caldo fino a doratura e le ho servite ben calde!