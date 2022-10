Rubriche "In cucina con Giulia": castagne ballotte 18 ottobre 2022

18 ottobre 2022 143

143

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Avete mai provato le castagne bollite, dette appunto "ballotte"? Io le adoro, sono la classica ricetta in alternativa alle caldarroste. Restano morbidissime e questo tipo di cottura mantiene il sapore delle castagne. Sono molto semplici da preparare. E in questo periodo, quando il clima comincia a rinfrescare sono l'ideale accompagnate da un buon bicchiere di vino rosso. Ecco la mia ricetta delle castagne ballotte aromatizzate con semi di finocchio. Ingredienti:

castagne

semi di finocchio Fate bollire le castagne con dei semi di finocchio fino a che non saranno morbide (occorrono circa 15/20minuti). Scolatele e servitele accompagnate da un bicchiere di vino rosso!

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": castagne ballotte "In cucina con Giulia": castagne ballotte 2022-10-18T12:00:00+02:00 167 it Avete mai provato le castagne bollite o "ballotte". Ecco i nostri suggerimenti nella ricetta dalla rubrica "In cucina con Giulia" PT1M /media/images/castagne-bollate.jpg /media/images/thumbs/x600-castagne-bollate.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 18 Oct 2022 12:00:00 GMT