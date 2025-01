In arrivo una cisterna di acqua potabile da 2mila metri cubi

Il serbatoio in corso di realizzazione da parte di Asa in via del Paratino: fine lavori nel 2026

Cecina: L’obiettivo è potenziare la rete di distribuzione cecinese e la sua affidabilità, risolvere i problemi di approvvigionamento e migliorare la qualità della risorsa idrica. La grande cisterna visibile da via del Paratino è un serbatoio di acqua potabile. L’importante opera è a cura di Asa e una volta terminata andrà a raccogliere 2mila metri cubi di acqua potabile.

E' stata realizzata, come hanno spiegato i tecnici di Asa, con una innovativa tecnologia costruttiva, già utilizzata anche per l’acquedotto di Livorno, che prevede l’impiego di una struttura leggera in pannelli prefabbricati di vetro acciaio, assemblati poi direttamente in cantiere con elevate caratteristiche meccaniche e di anticorrosione. Oltre alla cisterna sarà realizzata anche una nuova centrale di sollevamento delle acque potabili.

L’investimento complessivo è di oltre 2,6 milioni di euro ed è finanziato in parte dai fondi del PNRR e in parte da quelli dell’accordo regionale denominato “Piano Solvay” che prevede anche la realizzazione di altri interventi sull’acquedotto del territorio comunale su indicazione dell’Autorità Idrica Toscana.

L’obiettivo principale di questa struttura è il potenziamento della rete di distribuzione del Comune di Cecina e la miscelazione delle risorse idriche presenti nella zona con le acque provenienti dai pozzi di Steccaia e dal serbatoio Pianacci. Questo intervento dovrà consentire una maggiore affidabilità e sicurezza del sistema idrico di tutto il comune e una migliore interconnessione con gli acquedotti dell’Alta Val di Cecina. I lavori sono in corso. Da cronoprogramma il completamento è previsto entro marzo 2026.

“Si tratta di un’opera importante per la sicurezza idrica del territorio, attesa da anni, che mira a risolvere i problemi di approvvigionamento in particolare legati all’aumento delle presenze nel periodo estivo - spiega la sindaca Lia Burgalassi -. Andrà anche a uniformare la risorsa idrica distribuita migliorandone la qualità. I lavori prevedono anche la realizzazione di tubature che colleghino il serbatoio alla rete e questa potrà creare dei disagi che cercheremo di ridurre al minimo. Invitiamo i cittadini ad avere pazienza in virtù dei benefici che questo intervento potrà portare alla comunità”. Nei prossimi mesi saranno calendarizzati i dettagli degli interventi e le modifiche al traffico.