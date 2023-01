Attualità Impianti radiocomunicazione: al via iter per approvazione nuovo Programma comunale 19 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Il Comune di Grosseto, in ottemperanza alla Legge regionale n.49 del 2011 in materia di disciplina degli impianti di radiocomunicazione, ha elaborato, dopo un attento screening territoriale, un apposito Programma triennale per l’installazione di impianti di radiotrasmissione e telecomunicazione.

L’obiettivo del programma è quello di contemperare le esigenze di copertura del servizio, a livello del territorio comunale, con l' esigenza della valutazione dell’impatto elettromagnetico e della tutela della salute dei cittadini. A questo proposito, preliminarmente all’adozione del Programma, che vedrà un momento di pubblica consultazione, è stata avviata la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che vede coinvolti tutti i soggetti competenti in materia ambientale ai sensi della LR 10/2010. Al termine di tale procedimento, una volta recepite le osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, il Programma sarà sottoposto ad adozione e inizierà la fase di pubblica consultazione, di cui verrà data idonea pubblicità ai fini della visione dei documenti e delle modalità per presentare osservazioni. Seguici





