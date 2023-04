Il turismo dell’olio della Toscana in uno spot

Firenze: L’oleoturismo in Toscana in uno spot emozionale. Una storia quotidiana per raccontare il paesaggio olivicolo toscano e le esperienze legate all’olio EVO che si possono vivere nella Regione che con questo prodotto di alta qualità è conosciuta in tutto il mondo.



Presso la Sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, si è tenuta la presentazione del video “Turismo dell’Olio in Toscana” realizzato dal Coordinamento regionale delle Città dell’Olio della Toscana con la produzione e regia di Marco Salvatore Talladira (Grafiko.it). Nel video storie, esperienze e sapori che il paesaggio olivicolo custodisce, si rivelano e si svelano attraverso la memoria gustativa.

“L’olio toscano - ha detto la vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi - ha sicuramente una marcia in più e acquistare olio toscano significa sia fare un investimento sulla nostra olivicoltura che rende così unico il nostro paesaggio sia fare un investimento in qualità e in salute considerando le proprietà nutraceutiche elevate che l’olio possiede. Non a caso abbiamo fatto la legge sull’oleoturismo che estende a questo le stesse disposizioni già emanate per l’enoturismo, la Toscana vanta ben quattro produzioni a denominazione di origine protetta DOP ed una IGP che possono valorizzare le tante straordinarie varietà territoriali. Vogliamo in questo modo lanciare l’oleoturismo sui percorsi di promozione che si merita e che si merita la Toscana tutta, dove l’olio extravergine d’oliva rappresenta una delle sue eccellenze più consolidate”.

“Per la nostra Associazione l’oleoturismo è un tema centrale e strategico. Noi crediamo la promozione dell’olio EVO e quella del territorio in cui viene prodotto vadano di pari passo. Comunicazione efficace delle esperienze turistiche legate all’olio e formazione degli operatori del settore sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per qualificare e dare slancio al turismo dell’olio che rappresenta una concreta opportunità di crescita per tante piccole economie locali” ha dichiarato Marcello Bonechi Vicepresidente Città dell'Olio.

“Per i 56 Comuni toscani aderenti alle Città dell’Olio, essere stati ricevuti dalla Vicepresidente Saccardi è motivo di soddisfazione - ha dichiarato Mario Agnelli Coordinatore regionale delle Città dell'Olio della Toscana – è un’occasione di visibilità che ci ripaga anche della tenace azione di sensibilizzazione che stiamo svolgendo sulle categorie economiche ma anche sulle istituzioni. Nella nostra Regione l’olio extravergine di oliva rappresenta un’eccellenza di portata mondiale”.

La macchina da presa cattura sensazioni che ci riportano ad un momento speciale, un evento unico, un ricordo indelebile che si manifesta quando si assaggiano alcuni alimenti speciali come l’olio EVO. Nella prima scena c’è, infatti, un momento di vita quotidiana: una coppia è intenta a preparare il pranzo. Il protagonista maschile si accinge a guarnire un’insalata con un filo d’olio e la sua compagna raccoglie con il dito la classica goccia sul collo della bottiglia dell’olio per assaggiare. Il contatto con l’olio come per magia fa scaturire in loro i ricordi delle esperienze fatte in terra toscana. La coppia viene catapultata in mezzo agli ulivi, emozionati e sorpresi godono del panorama che si manifesta davanti ai loro occhi. Esplodono i ricordi di tutte le esperienze di oleoturismo che hanno vissuto: il relax di un massaggio, la degustazione e la musica sotto gli ulivi, la raccolta delle olive, la lettura di un libro all’ombra di un ulivo secolare, la scoperta del paesaggio in bici e a cavallo, la visita al frantoio con il corso di assaggio, lo yoga tra gli ulivi. Lo scorrere del tempo ci porta fino a sera, quando la coppia scopre la bellissima esperienza di “addormentarsi tra gli ulivi” per poi risvegliarsi sul divano di casa con lei che riposa sulla spalla del compagno e lui che ha sul volto uno straordinario sorriso.

(foto da Toscana Notizie)