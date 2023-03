Cultura & spettacolo Il Trio Accademia Amiata Ensemble per i Concerti di Fondazione Grosseto Cultura 17 marzo 2023

Redazione Sabato 18 marzo il pianoforte di Ettore Candela, il clarinetto di Marina Zannerini e il violino di Claudio Cavalieri sul palco dell'auditorium dell’Istituto musicale Giannetti Grosseto: La rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” torna con un nuovo appuntamento nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” in via Bulgaria. E sabato 18 marzo alle ore 17 i protagonisti saranno i musicisti del Trio Accademia Amiata Ensemble, composto da Ettore Candela al pianoforte, Marina Zannerini al clarinetto e Claudio Cavalieri al violino. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Stravinskij, Bartok, Shostakovich, Katchaturian e Milhaud. Il concerto è a ingresso libero. Ettore Candela è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e per anni ha insegnato pianoforte, organo, armonia e informatica musicale all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto. Claudio Cavalieri è diplomato all’Istituto musicale “Mascagni” di Livorno ed è docente di violino all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto e nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola media “Da Vinci” e nelle scuole primarie dell’Istituto comprensivo “Manzi” di Grosseto. Marina Zannerini ha studiato clarinetto all’Istituto musicale “Mascagni” di Livorno; è clarinettista dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto e insegna clarinetto nella scuola di musica “Rossetti” e nella scuola media “Andrea Guardi” di Piombino. L'appuntamento successivo con la rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” è in programma per sabato primo aprile – sempre alle ore 17 nell'auditorium dell'Istituto musicale “Giannetti” – con Alessandro Benedettelli e il “Centenario recital su una chitarra del 1923”. Seguici





