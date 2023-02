Il Triathlon sceglie ancora la Maremma

Anche in periodo invernale la maremma si conferma terra d'elezione del triathlon di alto livello ospitando elementi di spicco del movimento azzurro in un ritiro di preparazione alla stagione agonistica 2023 alle porte.



Grosseto: SBR3, la società maremmana da anni impegnata nell'organizzazione di eventi e nella formazione dei giovani triathleti, ha accolto nei giorni scorsi uno dei team italiani più forti in Italia che ha sfruttato le condizioni climatiche e paesaggistiche del nostro territorio per allenarsi in vista dei prossimi impegni: tra gli atleti anche gli elementi della nazionale azzurra giovanile Eleonora De Marchi, Romano Simeone e Noemi Boggiatto, oltre, ovviamente, a Davide Catalano, atleta maremmano di casa che parteciperà al raduno della nazionale di cross a breve e che nel 2022 ha conquistato il quarto posto ai Campionati Europei di Triathlon cross. I ragazzi si sono allenati sulle strade della maremma, nella pineta di Marina di Grosseto e presso la piscina di Via de Barberi: l'impianto provinciale é anche teatro degli allenamenti quotidiani della squadra di casa allenata dal tecnico Martino Colosi, da anni nello staff della nazionale di Triathlon Under23 e che, insieme ai tecnici di Cuneo ha diretto le operazioni. L'Hotel Rosmarina è stata invece la location attorno alla quale il raduno é ruotato, ospitando anche sedute di training specifico in palestra.

Ora per SBR3 parte la preparazione dei due eventi in programma per il 2023, il Triathlon di Marina di Grosseto il 6 e 7 maggio e quello di Castiglione della Pescaia il 24 settembre. Il team maremmano ha in programma anche una giornata con le scuole nel mese di marzo per promuovere l'attività che porta avanti con i bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni: in particolare la fascia 5-14 anni sta sempre più prendendo piede con la cura delle basi del nuoto e l'integrazione del gioco-bici e gioco-atletica che spezza la monotonia dei tre singoli sport.

Per info sui corsi già attivi sbr3triathlon@gmail.com 3481026978 - www.instagram.com