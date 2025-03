Il Tennis Club Ribolla trionfa nella Coppitalia a squadre UISP 2024/25 e si laurea campione regionale

Nella finale di domenica 9 marzo al Tennis Park di Calenzano sconfitta la squadra di Campi Bisenzio

Roccastrada: una giornata da ricordare, quella che hanno trascorso gli atleti del Tennis Club Ribolla domenica 9 marzo al Tennis Park di Calenzano di Firenze, dove nei tre incontri della finale della Coppitalia a squadre UISP 2024/25, sono riusciti ad avere la meglio dei pari categoria di Campi Bisenzio e aggiudicarsi il prestigioso trofeo regionale per la categoria silver.

Un percorso in salita che non era iniziato nel migliore dei modi per la sconfitta nel primo incontro di singolare di Gioele Macii, al quale però è seguita una prestigiosa rimonta nel secondo singolare con la vittoria di Luca Barbafiera che ha riequilibrato il punteggio. E' servito l'incontro di doppio disputato da Luca Barbafiera e Johnny Lodi per decretare ai punti la vittoria finale per il Tennis Club Ribolla che porta in Maremma il trofeo regionale di categoria.

Il cammino che ha portato i minerari del presidente Fabio Cheli alla disputa della fase regionale era iniziato con la fase provinciale a novembre scorso, a seguito della quale il Tennis Club Ribolla era riuscito a trionfare in un girone a sette squadre che comprendeva anche le squadre di Porto Ercole, Piombino, Grosseto, Scansano, Bagno di Gavorrano e Castel del Piano. A seguire, nei quarti di finale il TC Ribolla ha avuto la meglio sulla squadra di Incisa Valdarno in trasferta per poi aggiudicarsi anche la semifinale casalinga con il Porto Ercole.

“ E' stata una bella giornata di sport quella di ieri che ci ha permesso di giocare in un impianto prestigioso ed una grande soddisfazione per essere riusciti a portare il trofeo in Maremma – queste le parole del Presidente Fabio Cheli -. Al di là dell'aspetto competitivo, e nonostante il tennis sia uno sport individuale, in questi mesi siamo riusciti a consolidare un gruppo di amici che giocano principalmente per divertirsi, anche se nel momento in cui c'è da tirare fuori il carattere, non si tirano certo indietro. Voglio ringraziare tutti i giocatori che alternandosi incontri insieme al sottoscritto hanno contribuito mattone dopo mattone a costruire questo successo: Luca Barbafiera, Johnny Lodi, Gioele Macii, Michele Polemi, Fabrizio Prodomo e Massimo Tronconi.

Ora c'è da organizzare un po' di festeggiamenti e poi subito in campo per dare corso alle prossime attività del nostro circolo di Ribolla con altri impegni più o meno agonistici, a partire dal prossimo Torneo di Primavera UISP nel quale proveremo ancora a dire la nostra”.

Il Tennis Club Ribolla è un piccolo circolo oramai in vita da oltre 20 anni presso il quale lavorano due maestri che tengono lezioni per due volte a settimana ciascuno, per un numero complessivo di oltre 40 giocatori tra adulti, ragazzi e bambini.

Il campo da tennis in erba sintetica di Ribolla si trova in Piazzale della Paga, nei pressi degli impianti sportivi ed è disponibile per chiunque volesse utilizzare per giocare. Per la prenotazione occorre chiamare il n. 345/1374445 e di conseguenza passare a ritirare la chiave per l'accesso al Bar “Lo Chalet” in piazza della Libertà a Ribolla (a poche decine di metri dal campo da tennis).