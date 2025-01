Cultura “Il tempo del dono”. Visite tematiche al MuVet di Vetulonia per la Festa dei Musei 4 gennaio 2025

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia e il MuVet di Vetulonia aderiscono anche quest'anno alla "Festa dei Musei", promossa dal Sistema dei Musei di Maremma, la rete provinciale dei musei del territorio grossetano, che prevede l'ingresso gratuito per le prime domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo Il primo appuntamento, domenica 5 gennaio, prevede una giornata a tema dono ed Epifania. Alle 11:00 visita tematica con la direttrice Simona Rafanelli alla mostra “Il ritorno del condottiero: il rito del dono nei corredi della Tomba del Duce”, mentre alle 12:00 "Epifania al MuVet" con i donatori che raccontano nuovi tesori antichi e Costantino De Palma spiega il suo presepe napoletano. Ingresso gratuito per l'intera giornata. Info: 0564927245; museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it Seguici



