Il soccorso territoriale al centro della giornata “Gemma Castorina”

Grosseto: Si terrà venerdì 10 maggio nel Palazzo della Provincia di Grosseto l’evento dedicato a “Gemma Castorina”, che affronterà i tanti ambiti professionali del soccorso territoriale in cui l’infermiere opera con competenza da molti anni. Si comincerà con i saluti delle autorità e poi, dalle ore 10, spazio alle testimonianze e alle tematiche principali fino ad arrivare, a fine mattinata, alle conclusioni.



“Quando arrivò la pandemia – spiega Nicola Draoli, presidente Opi Grosseto – dovemmo interrompere una serie di iniziative tra cui anche l’appuntamento annuale con il Premio 'Gemma Castorina'. Quest’anno vogliamo ripartire dal principio, riportando l’evento alla sua dimensione originale sulla tematica dell’emergenza urgenza. La sanità provinciale di Grosseto in questo settore è sempre stata all’avanguardia e siamo felici di celebrare questa eccellenza contestualmente, come da tradizione, alla giornata internazionale dell’infermiere, che cade il 12 maggio. Questo evento sarà anche l’occasione per ascoltare e conoscere una delle realtà più importanti del territorio”.

Il programma affronterà varie questioni del soccorso territoriale: dalle ambulanze infermieristiche all’elisoccorso, dalle maxiemergenze alla simulazione in pediatria. Dopo i saluti istituzionali si comincia alle ore 10 con l’introduzione di Cinzia Garofalo, responsabile area dipartimentale Direzione infermieristica area provinciale grossetana. Vanni Pastorelli parlerà poi del tema “La competenza che diventa realtà: 20 anni di ambulanza infermieristica. Massimiliano Puggelli parlerà della “Maxiemergenza”, mentre Eleonora Zuffi de “Le competenze distintive in emergenza”. Dopo il coffe break, Roberto Maggi affronterà il tema “Skill in elisoccorso” mentre Sara Pettini quello de “La simulazione in ambito pediatrico come strumento per la sicurezza e la qualità delle cure in emergenza urgenza”. A fare le conclusioni della mattinata saranno Mauro Breggia, direttore Dipartimento emergenza urgenza Asl Toscana sud est, e Vianella Agostinelli, direttore Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche Asl Toscana sud est.

L’evento è aperto alla cittadinanza e non richiede prenotazioni. Altre informazioni su www.opigrosseto.it.