Il sindaco nomina il nuovo assessore al Sociale: è Chiara Vazzano

Grosseto: Il sindaco di Grosseto ha nominato questa mattina Maria Chiara Vazzano, nuovo assessore al Sociale, Politiche della casa e Rapporti con il Coeso del Comune di Grosseto.



Maria Chiara Vazzano è una professionista di grande esperienza, da sempre impegnata nel sociale ed in grado di portare una ricca esperienza nel settore. Laureata in psicologia clinica presso l’Università La Sapienza di Roma, il neo assessore ha dedicato la sua vita e la sua carriera al volontariato e al sostegno delle persone in difficoltà. Dal 2018 collabora attivamente con il Comitato per la Vita, svolgendo attività di supporto alle madri in situazioni di vulnerabilità.

Non solo: il suo impegno è tangibile anche nel mondo dello sport. Nel 2022 è stata parte dell’associazione Veterani dello Sport con un interesse particolare verso gli sportivi con disabilità. Dallo stesso anno è inoltre socia dell'Associazione Arma Aeronautica.

La sua attività di volontariato si articola tra l'altro anche nella partecipazione a membro attivo in numerose associazioni, fino al supporto di iniziative di aiuti umanitari destinati a popolazioni colpite da eventi calamitosi, sia in Italia che all’estero.





“Con la nomina di Maria Chiara Vazzano, il Comune di Grosseto si arricchisce di una figura di alto profilo, che conosce a fondo il terzo settore e le sue dinamiche e che ha dimostrato una straordinaria dedizione alle cause sociali e umanitarie – commenta il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Sono certo che saprà mettere la sua esperienza e la sua passione al servizio della comunità”.

Maria Chiara Vazzano esprime la sua gratitudine e determinazione: “Sono onorata di ricevere questo incarico e ringrazio il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna per la fiducia riposta in me. Metterò tutta la mia esperienza e il mio impegno al servizio della comunità, consapevole delle sfide che ci attendono. Il mio obiettivo è lavorare con dedizione per migliorare il benessere sociale della nostra città, rafforzando le reti di solidarietà e promuovendo l'inclusione e il sostegno alle persone più vulnerabili”.