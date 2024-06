Il rock d’autore di Enrico Ruggeri apre la “GRande estate” grossetana

Venerdì 21 giugno, alle ore 21.30, in piazza Dante il primo dei quattro concerti della seconda edizione della kermesse musicale promossa dall’assessorato al Turismo del Comune di Grosseto e organizzata da M.Arte aps, con il sostegno di Conad.



Ingresso libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita

Grosseto: Sarà Enrico Ruggeri ad aprire, venerdì 21 giugno, alle 21.30, la seconda edizione di “GRande estate”, la quattro giorni di musica e spettacolo promossa dall’assessorato al Turismo del Comune di Grosseto, sostenuta da Conad, sponsor principale dell’iniziativa, e realizzata da M.Arte.

Per la prima notte d’estate, quindi, la piazza principale di Grosseto si animerà dello spirito rock di uno degli autori italiani più amati e apprezzati, che porterà il suo ricco repertorio composto da pietre miliari della musica italiana dagli anni Settanta ad oggi. Un cantautore che spazia dal pop al punk, passando per il rock e che ha fatto cantare intere generazioni, con la sua energia. Un autore intergenerazionale, che saprà incantare un pubblico molto variegato.

La carriera di Ruggeri comincia addirittura all’età di 15 anni, con la fondazione del suo primo gruppo Josafat, che lo porterà in meno di dieci anni sul palco di Sanremo con il brano “Contessa” e al Festivalbar con l’album “Vivo da re”. Una presenza, quella al festival di Sanremo, che lo accompagnerà per tutto il corso della sua carriera a partire dal 1984, anno in cui presenta il brano “Nuovo swing”. Negli anni successivi viene cercato anche da numerose interpreti femminili, tra le quali Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, ripresentandosi nel 1987 a Sanremo insieme a Gianni Morandi e Umberto Tozzi con quello che sarà poi uno dei suoi brani più famosi e cantanti: “Si può dare di più”. Negli anni Novanta conquista con l’album “Peter pan” un successo strepitoso che gli fa vendere 400mila copie in pochi mesi, conquistando nel 1993, per la seconda volta, il palco di Sanremo con la canzone “Mistero”. Tanti anche i successi negli anni Duemila, partendo da “L’uomo che vola”, che contiene la sigla del giro d’Italia, “Gimondi e il cannibale”, all’album “All in- L’ultima follia di Enrico Ruggeri” passando per il suo primo romanzo giallo “Non si può morire la notte di Natale”, uscito nel dicembre del 2012. Ma il suo successo arriverà anche in tv, su Rai uno, come conduttore di “Una storia da cantare” nel 2020 o con il premio Tenco alla carriera, arrivato l’anno dopo, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Nel 2022 esce “La rivoluzione”, un album caratterizzato da sonorità innovative, che la critica definisce uno dei suoi migliori lavori.

In occasione della manifestazione, saranno aperti, fino alle 23 i musei cittadini del Comune e di Fondazione Grosseto Cultura (Museo archeologico e d’arte della Maremma, il Polo Clarisse, il Museo di storia naturale della Maremma) e, grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria Ascom Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e al Centro commerciale naturale, si terranno varie iniziative tra cui “Ristorando” e “GRande estate a tavola”: apertura straordinaria dei negozi, menu particolari e offerte nei ristoranti e locali. Per informazioni su questi eventi e sugli esercenti aderenti è possibile fare riferimento ai canali ufficiali dei promotori.

Gli spettacoli di “GRande estate” continuano domenica 23 giugno con “Up&Down”, il musical di Paolo Ruffini dedicato a diversità e inclusione, mercoledì 26 giugno con il concerto Arisa e giovedì 27 con lo show di Dario Ballantini.

Per tutti gli eventi di “GRande estate” in piazza Dante l’Ingresso è libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.