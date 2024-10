Il quartiere Borghetto si aggiudica il trofeo della 66^ Sagra

Con il punteggio pieno (100 punti) il quartiere Borghetto, con gli arcieri Filippo Piazza e Emilio Parri, si aggiudica la freccia d’argento e l’opera di Sofia Novelli della 66esima edizione della Sagra del Tordo di Montalcino

Montalcino: La giornata più importante della manifestazione è stata domenica 27 Ottobre durante la quale si è svolta la sfida tra gli arcieri di quattro quartieri dopo una giornata scandita dal suono dei tamburi e dal lento incedere del suggestivo corteo storico. A trionfare e ad aggiudicarsi il trofeo della 66^ edizione della Sagra del Tordo il quartiere Borghetto, che con gli arcieri Filippo Piazza e Emilio Parri, ha conquistato il punteggio pieno di 100 punti. Grande felicità e commozione per il presidente Michele Meiattini e il capitano degli arcieri Matteo Perfetti; al quartiere vincitore è andata la freccia d’argento e l’opera dipinta dalla pittrice Sofia Novelli, presentata venerdì scorso nel Loggiato di Piazza del Popolo alla presenza del sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, l'assessore alla cultura Maddalena Sanfilippo, il consigliere delegato alle feste identitarie Alessandro Nafi, al presidente del Comitato di Tutela Giampaolo Pierangioli e della pittrice Sofia Novelli, che l’assessore Sanfilippo descrive così:

“Dell’opera proveniente dal tribunale di Montalcino, l’artista è stata colpita dallo slancio e dalla regalità della Madonna in rapporto ad altre opere del Museo e questo carattere è stato trasposto nel fondo oro che per Sofia è inusuale, mantenendo così la quotidianità e la spontaneità sempre ricercate invece nelle fisionomie di Maria e del Bambino. Sofia ha voluto visitare Montalcino per conoscere i quartieri rimanendo colpita dalla vita di comunità, dalla competizione sana ma soprattutto dalla profonda condivisione di spazi e di tempi, fenomeno non banale, che a noi montalcinesi sembra naturale ma che può sembrare tanto prezioso a chi non lo vive. Non importa chi vincerà, tutto quello che sta dietro, dà la vita a un paese"

Tornando alla gara, secondo posto, a pari punteggio, i quartieri Travaglio, con gli arcieri Giovanni Volpi e Paolo Volpi, e Ruga, con Filippo Pieri e Massimiliano Casali, con 88 punti, seguiti dal quartiere Pianello con 82 punti conquistati dagli arcieri Cesare Orienti e Christian Bovini. I risultati della prima serie da 25 metri (ogni freccia un punto): Pianello Orienti 5, Bovini 5 Ruga Pieri 5 Casali 5, Borghetto Piazza 5 Parri 5, Travaglio G. Volpi 5 P. Volpi 4 - Punteggio dopo la prima serie: Pianello 10, Ruga 10, Borghetto 10, Travaglio 9. Seconda serie da 30 metri (ogni freccia due punti): Pianello Orienti 5 Bovini 5, Ruga Pieri 5 Casali 5 , Borghetto Piazza 5 Parri 5 , Travaglio G. Volpi 5 P. Volpi 5 - Punteggio dopo la seconda serie: Pianello 30, Ruga 30, Borghetto 30,Travaglio 29. Terza serie da 35 metri (ogni freccia tre punti): Pianello Orienti 4 Bovini 4, Ruga Pieri 5 Casali 5 , Borghetto Piazza 5 Parri 5, Travaglio G. Volpi 5 P. Volpi 4 - Punteggio dopo la terza serie: Pianello 54, Ruga 60, Borghetto 60 ,Travaglio 56.n. Quarta serie da 44 metri (ogni freccia quattro punti); Pianello Orienti 3 Bovini 4, Ruga Pieri 3 Casali 4, Borghetto Piazza 5 Parri 5 ,Travaglio G. Volpi 4 P. Volpi 4 - Punteggio dopo la quarta serie: Pianello 82, Ruga 88, Borghetto 100, Travaglio 88.

La giornata più importante della 66esima Sagra del Tordo di Montalcino è iniziata con il tradizionale Ballo del Gruppo Folcloristico il Trescone per le vie del paese. Al termine del ballo, la mattinata è proseguita con l'uscita delle Dame dal Palazzo Comunale storico che hanno accompagnato la donna del Podestà in Piazza del Popolo. Da Piazza Cavour è poi partito il corteo storico per raggiungere Piazza del Popolo dove il Banditore ha annunciato l'inizio della festa. Dopo la lettura del bando, il corteo ha raggiunto il sagrato della chiesa di Sant'Egidio per la benedizione degli arcieri e subito dopo è proseguito verso la Fortezza dove si è svolta la consegna delle frecce. Tanti anche i visitatori che hanno potuto degustare i piatti tipici montalcinesi negli stand organizzati gestiti dai quartieri e allestiti ai Giardini dell’Impero. I festeggiamenti del quartiere vincitore sono esplosi fin da subito nel campo di gara per poi spostarsi nel territorio di appartenenza percorrendo le vie di Montalcino, tra le emozioni, le lacrime e dei quartieranti bianco/rosso.