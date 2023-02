Il progetto In Segni dei Musei di Maremma in uno speciale di Tv9

Grosseto: Abbattere le barriere comunicative e permettere anche alle persone con sordità di conoscere e apprezzare il grande patrimonio archeologico, artistico e ambientale della Provincia di Grosseto. E' questo il progetto “Archeologia, musei e territorio In Segni”, dedicato alla comunità sorda, che sarà il tema di uno speciale dell'emittente televisiva Tv9 che andrà in onda ad iniziare da domani sul canale 13 del digitale terrestre visibile in tutta la Toscana o in streaming sul sito di Tv9: www.tv9italia.it.

Questi gli orari di messa in onda dello speciale: venerdì 3 febbraio alle 21.40; repliche: sabato 4 febbraio alle 20, domenica 5 febbraio alle 14.20, lunedì 6 febbraio ore 13.30 e infine mercoledì 8 febbraio alle ore 20. Il progetto In Segni è stato organizzato dal sistema Musei di Maremma, come capofila il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, in collaborazione con SP ENS (Ente Nazionale Sordi) sezione di Grosseto. La redazione giornalistica dell'emittente ha documentato i momenti più significativi dei tanti eventi organizzati nei musei provinciali e nei borghi con immagini e interviste curate da Fabrizio Pompili, realizzate anche con il supporto della lingua dei segni LIS.