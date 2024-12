Il presepe vivente di Bolsena, magia e tradizione al quartiere Castello

Il 26 dicembre, alle 17,30, il taglio del nastro della rievocazione organizzata dall’associazione La corte dei miracoli

Bolsena: E' pronta per ospitare il presepe vivente, un evento che ogni anno incanta residenti e turisti con la sua atmosfera unica. Organizzata dall'associazione La corte dei miracoli, in collaborazione con il Comune di Bolsena, la rievocazione verrà inaugurata il 26 dicembre alle 17,30. Suggestivo scenario, il quartiere medievale Castello, uno dei luoghi più ricchi di storia e bellezza della cittadina in riva al lago vulcanico più grande d’Europa.

I visitatori potranno percorrere il percorso di 700 metri, tra strette vie e antiche dimore, dove prenderanno forma e vita oltre quindici scene di vita popolare al tempo della nascita di Gesù, che riporteranno le lancette dell’orologio indietro di oltre 2000 anni: dall’accampamento della legione romana a simboleggiare il potere imperiale al grande mercato; dal luogo del censimento al lebbrosario, fino alla Natività. E poi a impreziosire lo scenario musiche in filodiffusione e canti tradizionali, con zampognari e artisti itineranti tra cui eccellenze locali come “Le Lavandaie delle Tuscia”. A impreziosire le scenografie oltre 2mila luci, tra cui una grande stella cometa, e profumi per far vivere alle persone un'esperienza immersiva che celebra la magia e le tradizioni del Natale. Un’opportunità unica di fare un tuffo nel passato e scoprire uno dei borghi più belli d'Italia, che si vestirà nuovamente a festa l’1 e il 5 gennaio 2025, quando sfilerà fino alla Natività il corteo dei Re Magi.