Il PD Monte Argentario sul blackout di Ferragosto

Monte Argentario: «In questi giorni - si legge nella nota del PD di Monte Argentario - seguiamo con attenzione le dichiarazioni stampa dell'illuminato Sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, che definisce i 5 anni della precedente amministrazione "5 anni di buio" e afferma di aver ripreso, non appena rieletto, i contatti con Enel intrapresi, così pare di capire, nel decennio dei suoi due mandati precedenti (2008/2018). Evidentemente le cose son due: o questi contatti non ci sono mai stati o, visto quel che è successo, non hanno prodotto alcun risultato.



Parole tante, mantra ripetuti, fatti nessuno. A proposito, poi, del reiterato refrain circa il buio del precedente quinquennio, ricordiamo ai cittadini di Monte Argentario che in quegli anni nessuno è rimasto al buio, al contrario di quanto è successo oggi con al comando l'illuminato sindaco attuale. Il blackout si è verificato in una stagione che si prospetta deficitaria in termini di presenze, facendo risultare ridicole le motivazioni dei guasti e legandole ad un inesistente sovraccarico, così come ancor più ridicole ed offensive per la popolazione sono le ricette che il Sindaco propone per il futuro: numero chiuso, ticket di ingresso e allontanamento del turista. Insomma, l’Illuminato invece di spiegare le cose importanti ai cittadini, parla di Noi.

Troppa grazia e lode, Signor Sindaco! Ringraziamo anche l’On. Rossi, che invece di spiegare come, durante il suo mandato, intende contribuire ai progetti di riqualificazione degli impianti elettrici di tutta la provincia, eleva al suo rango una piccola sezione di partito locale. Ci sentiamo lusingati che per ribattere a noi addirittura venga scomodato un Parlamentare della Repubblica Italiana: forse il Sindaco illuminato ha perso la voce quando si tratta di rispondere sulle cose serie? Chi ci risponderà in merito alla mancata attivazione del Coc per questa critica emergenza? Chi ci risponderà circa le azioni a tutela della salute dei fragili che sono state intraprese durante le lunghe ore del blackout portercolese? Va bene fare giri immensi, ma poi carta canta: come mai il Comune non ha fatto nulla per prevenire il problema?

Il Sindaco e i suoi amici di destra continuino pure a parlare di noi, l’orgoglioso PD di Monte Argentario che parla per sè e non si trincera dietro i megafoni parlamentari che fanno da cuscinetto. Meno male che durante il covid non c’era questa maggioranza a governare l’Ente».