Il Mubia diventa Museo di Rilevanza Regionale

Monterotondo Marittimo: Il Mubia, Geomuseo delle Biancane, ha ottenuto la qualifica di Museo di Rilevanza Regionale. A dare la notizia è il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine.

“Siamo felici di questo prestigioso riconoscimento – afferma il primo cittadino – che attesta la qualità e l’importanza raggiunte della nostra struttura museale. Da tempo l’assessore Emi Macrini insieme al vice sindaco Roberto Creatini ci stavano lavorando per affiancare allo sviluppo industriale che caratterizza questo territorio, anche uno sviluppo turistico, nell’ambito del quale il Geomuseo occupa una posizione centrale. Il Mubia, infatti, è uno dei più importanti investimenti sostenuti dal Comune in questi anni ed è il punto di arrivo di un lungo progetto di valorizzazione del patrimonio territoriale”.

Nella valutazione della struttura museale sono stati presi in considerazione diversi parametri tra i quali il tipo di organizzazione, la destinazione degli spazi e le dotazioni tecniche, ma anche la sicurezza, l’accessibilità, le attività educative e l’accoglienza.

“Questo riconoscimento, oltre a comportare delle responsabilità- aggiunge il sindaco Giacomo Termine – è uno stimolo ulteriore per alzare sempre più l’asticella della qualità. Al tempo stesso porterà importanti benefici non solo in termini di supporto tecnico ma anche di possibilità di accedere a nuovi finanziamenti. Saremo infatti accreditati anche al Sistema museale nazionale e a partire dal 2023 possiamo avanzare domanda di contributo. Siamo pertanto molto soddisfatti, ringrazio gli uffici ed il segretario comunale che si sono fatti carico di tutto l’iter burocratico e del percorso di verifica previsto per arrivare ad ottenere il riconoscimento.”