Il Mercato nel Campo conquista senesi e turisti

Neppure la pioggia ferma il flusso garbato e costante dei tanti visitatori

Siena: Grande successo per l’edizione 2024 del Mercato nel Campo: neppure la pioggia riesce a rovinare l’appuntamento che ha visto Piazza del Campo trasformarsi in scenario perfetto per ospitare il meglio dell’artigianato e del gusto.

Sono stati tantissimi i visitatori che hanno scelto Siena per vivere un weekend all’insegna della tradizione alla scoperta di un evento che affonda le sue radici nella storia e che, per la prima volta, si è svolto in tre giornate.

Un successo che consacra la manifestazione come uno degli appuntamenti più amati da turisti e senesi che, con un afflusso costante e garbato, hanno accompagnato lo svolgersi della manifestazione. Affollati e apprezzati i 130 banchi dove sono stati presentati prodotti della tradizione e alcune produzioni di eccellenza provenienti da ogni parte d'Italia per un viaggio fatto di profumi, bellezza e tipicità.

“Un grande successo - ha spiegato l’assessore al commercio e turismo del comune di Siena Vanna Giunti – che ha introdotto di fatto la nostra città all’interno del periodo natalizio. Molti i visitatori arrivati da ogni parte d’Italia per degustare prodotti tipici e fare acquisti. Un evento creato in sinergia con le associazioni di categoria, che ringrazio per la professionalità e l’impegno messo a disposizione, come ogni anno, per la riuscita del nostro Mercato”.

“Buona la prima prova su tre giornate – commenta Elena Lapadula, responsabile Cat Confcommercio Siena -. Il Mercato nel Campo, si conferma un appuntamento atteso da tanti, senesi e non. Non possiamo che ringraziare la città, che accoglie con calore e partecipazione che questa manifestazione, e tutti coloro che hanno contribuito al suo svolgimento, in primis tutti gli uffici comunali che, ciascuno per la propria parte, ci hanno supportato e guidato nell’iter di preparazione della manifestazione. Grazie all’amministrazione comunale, all’Assessora Vanna Giunti e al Sindaco, Nicoletta Fabio. Grazie a tutte le associazioni di categoria che da XVII edizioni non ci fanno mancare il loro contributo per la riuscita di questa manifestazione”.

“Nonostante il clima non sia stato sempre dei migliori, in particolar modo nei pomeriggi di venerdì e sabato - aggiunge Monica Ciacci, responsabile sede Siena di Confesercenti-, le presenze in piazza del Campo sono state sempre numerose. Naturalmente per le valutazioni più specifiche serviranno alcuni giorni, dopo aver raccolto nel dettaglio le impressioni di tutti gli operatori. Crediamo comunque di poter dire che anche in questa diciassettesima edizione l’evento ha incontrato l’atteso successo”.

“Il “Mercato nel Campo” – sottolinea Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena - è riuscito nell’intento di ampliare la già elevata offerta di produzioni di qualità della rete commerciale cittadina, grazie soprattutto all’entusiasmo degli espositori che hanno proposto le loro eccellenze enogastronomiche ed artigianali ai moltissimi visitatori accorsi in Piazza del Campo. Un successo che conferma la validità di un progetto che ha coinvolto le associazioni economiche e gli enti locali senesi, inclusa la nostra Camera di Commercio”.