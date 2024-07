Castiglione della Pescaia: Si, il mare di Castiglione e Punta Ala è Donna e la vela ha detto No alla violenza sulle donne con la Pink Sailing, regata velica che si è svolta il 29 e il 30 giugno dallo Yacht Club di Punta Ala, XII edizione di veleggiata aperta a tutti con minimo di 2 "Pink Ladies" per ogni equipaggio. Domenica con l’ultima prova lo YCPA è stato invaso da tante veliste per le premiazioni che hanno visto prima classificata overall gruppo B lo J112 Jacarè di Sabrina Chibbaro unica imbarcazione con equipaggio tutto al femminile e tra loro Lucia Capitani argentarina figlia d’arte e sorella di Teresa nota presentatrice di tanti spettacoli del Promontorio, prima classificata overall gruppo A e con donna al timone Mart d’Este l’Este 31 di Gianluca Giovannelli. Durante la festosa premiazione della Pink Sailing 2024 alla presenza della sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi sono stati consegnati anche i premi della Lotteria, con il ringraziamento a Grace, MoloG, Porticciolo, Lo Spago Nautico, Race Nautica e la Veleria AvaradiFilo.





La Pink Sailing 2024 veleggiata organizzata dallo Yacht Club Punta Ala a favore dell’Associazione senza scopo di lucro “365 giorni al femminile” che unisce il divertimento dello sport alla solidarietà per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, è stata realizzata con il contributo e la collaborazione della Marina di Punta Ala, il Cantiere di Punta Ala, Cetilar, Cacciagrande, Race Nautica e Biofficina Toscana. Artemare Club, da 26 anni “no gender gap” nello yachting, spera di vedere anche nel mare dell’Argentario le regate con tante pink sailor dedicate anche al NO alla violenza sulle donne!