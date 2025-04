Il Liceo Artistico Bianciardi celebra il ricordo di Mao con un'esplosione di creatività

Grosseto: Il Liceo Artistico Bianciardi di Grosseto si è rivelato protagonista di "Il mio Mao", la recente e sentita iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per commemorare il gatto Mao, figura iconica del centro storico. L'evento, che ha unito la comunità nel ricordo dell'amato felino e nella sensibilizzazione sulla cura degli animali domestici, ha visto una partecipazione importante da parte degli studenti e dei docenti del Liceo Artistico, che hanno animato la manifestazione con il loro talento e la loro creatività.

Il concorso “Pittura felina”, nell’ambito dell’iniziativa, ha offerto infatti agli studenti e ai docenti del Liceo Artistico un palcoscenico privilegiato per esprimere il proprio talento attraverso le sezioni dedicate alla pittura e alla scultura,dimostrando ancora una volta la vitalità, l'innovazione e l'eccellente preparazione dei suoi allievi.

Numerosi alunni del corso serale, provenienti dalle classi 3A, 4A e 5A, hanno partecipato con entusiasmo, presentando opere pittoriche realizzate con diverse tecniche, tra cui il pastello ad olio su carta e l'acrilico su carta, rivelando una notevole maturità artistica. A impreziosire ulteriormente la partecipazione del Liceo, il docente Pietro Corridori ha conquistato il primo premio nella sezione pittura, con un'opera su cartone telato che ha saputo colpire la giuria per la sua originalità e maestria tecnica.





La sezione dedicata alla scultura ha confermato ulteriormente la creatività dei giovani studenti del corso diurno del Liceo Artistico. Gli alunni classi 1C, 5C, 3C, 3D e 5B, guidati con passione dai loro docenti Matteo Maggio, Tiziana Perani e Daniela Druda, hanno arricchito la mostra con creazioni tridimensionali di grande impatto.

Tutti gli elaborati pittorici e scultorei realizzati dagli studenti e dal docente del Liceo Artistico sono stati esposti con successo alla Sala Eden durante le giornate del 28 e 29 marzo, riscuotendo l'ammirazione del numeroso pubblico presente.

Durante la cerimonia conclusiva, tenutasi sabato 29 marzo presso la Sala Eden, sono stati proclamati i vincitori del concorso ed è stato annunciato che gli studenti del Polo Bianciardi, espressione della sinergia tra le istituzioni formative del territorio, contribuiranno attivamente alla realizzazione della statuetta commemorativa del gatto Mao.

Il successo dell'iniziativa "Il mio Mao" ha messo in luce il fondamentale ruolo del Liceo Artistico di Grosseto come fucina di talenti e motore culturale per la comunità.