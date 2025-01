Il gruppo storico Città di Grosseto ricerca figuranti e tamburini

Grosseto: Il Comune sta sviluppando un percorso di valorizzazione dell'identità storica di Grosseto attraverso sia l'ideazione e realizzazione della manifestazione di rievocazione storica "A spasso nel Medioevo: sulle orme del Grifone", sia in parallelo la costituzione e crescita del gruppo storico città di Grosseto, con figuranti in vestiti d'epoca. È stato preso spunto dalla vicenda dell'imperatore Ludovico il Bavaro che nel 1328 tentò invano di espugnare la città con il suo esercito.

Il Comune, al fine di presenziare con il suo gruppo storico anzitutto alla rievocazione locale di settembre, alla quale hanno partecipato nel 2024 quasi cinquecento figuranti di gruppi storici non solo provinciali, ma anche per poter partecipare ad altre manifestazioni a tema rievocativo organizzate da soggetti esterni, ha costituito il gruppo storico Città di Grosseto a partire dal settembre 2022 con la prima edizione dell'evento cittadino. Esso nel tempo è stato arricchito da vari soggetti e dispone oggi di sedici figuranti, tutti in rigoroso costume d'epoca. Il gruppo storico nel corso dell'anno è invitato a sfilare in cortei ed esibizioni storiche in sempre più numerose occasioni, comprendenti non solo eventi provinciali ma anche palcoscenici regionali quali il "Capodanno dell'Annunciazione" organizzato dalla Regione (la data storica di riferimento è il 25 marzo), giunto quest'anno alla quarta edizione, al quale partecipano molte decine di gruppi storici da tutta la Toscana con oltre milleduecento figuranti.

Per poter coinvolgere il maggior numero possibile di appassionati di storia medievale e di tradizioni locali, e quindi poter rappresentare la Città di Grosseto nel maggior numero possibile di manifestazioni di rievocazioni storica, si ricercano appassionati di storia locale desiderosi di divenire figuranti, per indossare la storia grossetana nei cortei storici ai quali il gruppo rappresentativo parteciperà.

Le figure da rivestire sono: Vanni degli Abati del Malia (condottiero di Grosseto), dama di Vanni, Imperatore, Imperatrice, Gonfaloniere, n. 2 Armigeri, n. 4 Arcieri/Arciere, n. 5 Tamburini/Tamburine. Si richiede disponibilità a partecipare in base alle date degli eventi, ovviamente compatibilmente con i propri impegni contingenti. Per le trasferte fuori sede potrà essere previsto un rimborso spese; in alcune manifestazioni è offerto il pranzo. Per alcune figure potrà essere necessaria una selezione in base alla taglia dei costumi/calzature disponibili; per lo specifico ruolo dei tamburini è necessaria esperienza e poter garantire degli allenamenti di gruppo.

Per informazioni e adesioni contattare: Giacomo Regina, 0564 488718, giacomo.regina@comune.grosseto.it; Marco Cappuccini, 347 6962065, m.cappuccini68@gmail.com.