Il gruppo Setha interessato all’acquisizione del porto di Cecina

Cecina: L’Amministrazione Comunale comunica di essere venuta a conoscenza in maniera informale di una nota da parte del gruppo Setha nella quale si conferma l’interesse all’acquisizione del porto di Cecina anche oltre la scadenza del 31 dicembre 2024.

Il comune ricorda che l’offerta è stata vincolata da parte dell’acquirente a due condizioni: l’Amministrazione Comunale ha provveduto per quanto di propria competenza ad ottemperare alla richiesta espressa, mentre l’altra condizione non si è ancora realizzata in quanto la pronuncia della Corte di Cassazione in merito al ricorso contro il concordato non è ancora stata pubblicata.

“Il completamento del porto è legato allo sviluppo dell’area dal punto di vista economico e turistico ma anche alla messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico - ricordano la sindaca Lia Burgalassi e il vicesindaco Alessandro Bechini -. L’interesse pubblico dunque è stato, e sarà sempre, al primo posto. Nella convenzione, che è parte dell’attuale concordato, sono infatti previsti l’acquisizione di terreni di proprietà comunale, opere pubbliche necessarie a consentire l’agibilità del porto oltre che opere pubbliche legate a oneri di urbanizzazione. Da parte del Comune, come peraltro abbiamo a suo tempo comunicato al soggetto interessato all’acquisizione, c’è la disponibilità a valutare eventuali proposte di modifica delle attuali previsioni urbanistiche anche rivedendo parte delle condizioni convenzionali, fermo restando - ribadiscono - la salvaguardia dell’interesse pubblico a cui questi obblighi sono funzionali”.