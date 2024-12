Il Gruppo di minoranza al Consiglio comunale di Cinigiano: "Auguri di Natale, ma..."

Cinigiano: Il gruppo di minoranza al consiglio comunale di Cinigiano, tramite il proprio capogruppo Giovanni Lanzini, esprime i più fervidi Auguri di Natale e Buone Feste a tutta la popolazione di Cinigiano e frazioni, oltre che al Sindaco Luciano Monaci, alla giunta e ai colleghi del consiglio comunale.

«Auguri sinceri - afferma Lanzini - ma certamente afflitti dalla consapevolezza che il nostro comune si sta lentamente spegnendo sotto una riduzione del reddito pro-capite (certificato dagli Enti preposti) mentre continua inesorabile l’erosione dei servizi sociali e commerciali. Nel comune di Cinigiano, ad esempio, c’erano tre medici condotti e ne è rimasto uno. Vi era un distretto con servizi specialistici qualificati che sono praticamente scomparsi per cui, in assenza di servizi adeguati, la popolazione continua a spostarsi verso altri centri urbani. Non va certamente meglio per gli esercizi commerciali: alcuni hanno già chiuso i battenti ed altri sono prossimi a farlo, per non parlare dell’attività di sviluppo edilizio di nuove costruzioni e di recupero del patrimonio esistente, ridotto al lumicino e confermato dall’irrisoria cifra prevista in bilancio dagli oneri di urbanizzazione del comune inferiore a 60 mila euro. Bilancio al quale purtroppo come minoranza siamo stati costretti a dare voto contrario poiché, in una situazione molto delicata per il nostro territorio, non offre una nessuna possibilità di sviluppo e di rilancio. Anzi, per certi versi pare addirittura regressivo rispetto al passato: ci saremmo attesi un programma di investimenti per il recupero dei centri storici e per la loro valorizzazione, auspicavamo un rilancio della zona industriale di Santa Rita e interventi mirati a migliorare i servizi e contenere le tariffe sui rifiuti e sul gas.

Lontano da quelle proposte di “cambio di passo” che erano presenti nel nostro programma elettorale. I recenti dati forniti da Openpolis apparsi recentemente sulla stampa certificano che dal 2012 ad oggi il Comune di Cinigiano è passato da 2662 abitanti a 2432 con un saldo negativo di 230 abitanti. Si pensi poi che su 2432 abitanti solo 1440 sono in età lavorativa e sono quasi mille gli anziani sopra ai 65 anni. In assenza di politiche di governo espansive e di una seria programmazione di investimenti questa è una tendenza che purtroppo sarà destinata a continuare ad aggravarsi.

Per questo il nostro gruppo, pur dai banchi della minoranza, è pronto a dare una mano con un’opposizione costruttiva che abbia sì funzione di controllo ma anche di stimolo perché abbiamo a cuore il nostro territorio e certamente non staremo a guardare, sempre pronti a lavorare (come già stiamo facendo) fianco a fianco con l’amministrazione per il bene del nostro Comune».