Il gruppo di lettura della Biblioteca di Magliano in Toscana si incontra

Appuntamento venerdì 22, alle 16.30, nella struttura di Corso Garibaldi.

Magliano in Toscana: È in programma per venerdì 22 novembre, alle 16.30, il nuovo appuntamento del gruppo di lettura della Biblioteca comunale di Magliano in Toscana. Un’iniziativa nata dalla richiesta di molti degli iscritti, che hanno mostrato interesse per questo tipo di attività.

“Abbiamo deciso di avviare questo percorso – spiega Alessia Rossi, consigliera con delega alla Cultura del Comune di Magliano in Toscana – perché periodicamente sottoponiamo dei questionari anonimi ai nostri circa 200 iscritti, per capire cosa vorrebbero dalla loro biblioteca comunale: il gruppo di lettura è risultato molto richiesto e apprezzato e, per questo, abbiamo deciso di attivarlo”.

Il gruppo, al momento composto da una decina di persone, si incontra una volta al mese; il tema dei testi trattati, scelto proprio dai lettori, è quello delle relazioni familiari. Al momento, i partecipanti stanno leggendo e si confronteranno su “L’arminuta” di Donatella Di Pietrantonio.

“Chi partecipa al gruppo può, chiaramente, prendere in prestito il volume, anche facendo ricorso al prestito interbibliotecario disponibile grazie alla Rete Grobac – continua Rossi – o, se preferisce, utilizzare un proprio volume. La partecipazione al gruppo è libera e gratuita”.

Per aderire è possibile chiamare il numero 0564 594347, scrivere a biblioteca@comune.maglianointoscana.gr.it o comunicarlo agli operatori della Biblioteca che si trova in corso Garibaldi 8 a Magliano ed è aperta lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18;