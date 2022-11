Il Grosseto risorge con il Civitacastellana e vince in rimonta

Successo con dedica alla nuova proprietà. In svantaggio il grifone recupera e vince nella ripresa di Aleksic e Carannante.



Grosseto: Il Grosseto è vivo. Successo con dedica alla nuova proprietà, e conquista di tre punti pesanti per la permanenza in serie D. I biancorossi si sono rilanciati in una partita che dovevano assolutamente vincere per sperare nella salvezza. Grande impegno del grifone di mister Liguori sin dalle prime battute, buon gioco, con diverse occasioni gettate al vento nel primo tempo.





Poi, quando meno te lo aspetti, esce il Flaminia Civitacastellana che riesce ad andare in vantaggio al 38’ del primo tempo con il n. 10 Abreu che sfrutta il rimbalzo del tiro precedente di Wilson finito sul palo e insacca alla sinistra dell’incolpevole Plitko.

Si va al riposo con il risultato di 1-0 per gli ospiti. Nella ripresa il Grosseto si fa subito vivo al 50’ quando con Tiripicchio colpisce la traversa. Ma è Aleksic al 63' che su rigore concesso dal direttore di gara, il signor Pascuccio di Ariano Irpino, che trova la rete del pari per il grifone.

Il Grosseto adesso prende coraggio e affonda sempre più in area avversaria. Passano circa 20’ minuti, e al 78’ con Carannante su una bella azione corale passa in vantaggio segnando la rete del 2-1. Ultimo sussulto al minuto 89’ quando Rotondo solo davanti al portiere si divora la terza rete dei torelli. Finisce così, dopo 5’ minuti di recupero concessi dal DG, il primo successo della gestione targata Giovanni Lamioni. Un successo importante che fa sperare bene per il futuro.