Grosseto: Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 gennaio, la Prima Squadra di U.S. Grosseto ha visitato il Viola Park, svolgendo un allenamento sui campi della struttura sportiva.

I biancorossi hanno sostenuto la parte finale della seduta insieme alla Fiorentina, provando esercizi a tema e palle inattive. U.S. Grosseto 1912 ringrazia la societΓ  ACF Fiorentina per l'ospitalitΓ .



