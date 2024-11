Il golf paralimpico molto più di uno sport

Con la tappa presso il Modena Golf Club del 26 ottobre, si è chiusa la stagione 2024 del circuito di golf per golfisti disabili: tanti i partecipanti e tanta inclusività. Si, perché seppur rivolto a giocatori paralimpici, le gare venivano disputate insieme ai giocatori dei circoli ospitanti. Il successo è stato anche questo: l'ampia visibilità, in occasione delle gare, per poter mostrare che anche con una protesi o un paragolfer nel golf si gioca alla pari; e sono state diverse le occasioni in cui i paralimpici sono andati sul podio vincendo il premio in palio.

E' stato ottimale il supporto dei circoli ospitanti. Dalla Toscana al Veneto, dalle Marche al Piemonte passando per Emilia Romagna, Lombardia e Umbria, i circoli si sono prestati per la realizzazione del calendario 2024, creando le migliori condizioni affinché tutti con le loro particolari disabilità potessero affrontare il percorso nel miglior modo possibile.

Il golf paralimpico è molto più di uno sport: è una celebrazione della resilienza e della determinazione, non solo migliora la forma fisica e la coordinazione, ma promuove anche l'inclusione sociale. Gli atleti trovano un senso di comunità, dove il supporto reciproco è fondamentale. Inoltre, stimola la concentrazione e la pazienza, qualità che si riflettono anche nella vita quotidiana. Con l'aumento degli eventi e la crescente partecipazione, il futuro del golf paralimpico appare luminoso. Da quest'anno anche il DP World Tour, principale circuito europeo maschile, ha creato un tour ad hoc, il G4D Tour, che permette ai migliori giocatori disabili di confrontarsi negli stessi giorni o nei giorni precedenti ai tornei del DP World Tour, sugli stessi percorsi che ospitano le gare dei campioni normodotati. Loris Stradi, informatore paralimpico del CIP (comitato italiano paralimpico), nonché promotore di questa serie di eventi, ci conferma tutto ciò: il golf paralimpico non è solo uno sport, gli atleti sfidano i pregiudizi e dimostrano che nulla è impossibile. Ogni colpo è una testimonianza della forza dello spirito umano, ogni swing racconta una storia di coraggio e determinazione.