Il Follonica Hockey U11 si aggiudica la Coppa Fisr

Follonica: Ancora un Trofeo per il Follonica Hockey. Sono i ragazzi dell'U11, guidati da Franco Polverini, che si aggiudicano la Coppa Fisr (ex Coppa Italia) battendo in finale il Seregno per 3 a 1, doppietta di Alessandro Barracani e del capitano Federico Azzempamber.

Grande soddisfazione sia per i piccoli biancoazzurri che conquistano il loro primo Trofeo, sia per il tecnico follonichese Franco Polverini che si dimostra ancora una volta tecnico capace nella crescita di giovani atleti. Il Follonica Hockey amplia così il suo palmares, già colmo di trofei, anche nella stagione 2023/2024.

Questi i vincitori: Biagini Mirco, Azzempamber Federico, Barracani Alessandro, Galoppi Pietro, Esposito Emma, Cardinali Francesco, Parri Francesco, D'Agostino Lorenzo, Nerozzi Samuele, Rosadini Valerio, Righini Matias.