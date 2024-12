“Il cuore del Natale” a Manciano

L’Amministrazione comunale presenta il programma di eventi per i bambini e le famiglie

Manciano: Si chiama “Il cuore del Natale con Cuoricina”, la rassegna natalizia dedicata ai piccoli e alle loro famiglie organizzata dall’assessorato al Sociale insieme a Cuoricina Animazione. Gli eventi si terranno al Palazzetto dello sport di Manciano dalle 15.30 e l’ingresso sarà gratuito. Si inizia giovedì 26 dicembre con gli spettacoli di Gigi Saltimbanco e Pablo, poi sabato 28 dicembre saranno protagonisti ancora Gigi Saltimbanco e Soffio con le bolle di sapone. Domenica 29 e lunedì 30 dicembre sono in programma gli spettacoli di Gigi Saltimbanco e Cosetto Magia: la rassegna si chiude lunedì 6 gennaio con Gigi Saltimbanco e Balloon per bimbi. «Abbiamo pensato ad un programma – spiega il vicesindaco Roberto Bulgarini – che animasse tutte le festività, quando i bambini sono liberi dagli impegni scolastici. È un piccolo regalo per far trascorrere a loro e alle loro famiglie dei momenti di spensieratezza e allegria. L’ingresso è gratuito e invito tutti a partecipare».