Il CP Grosseto ingabbia il Consorzio Maremmano Cave Follonica con la zona e si va a gara 3

Follonica: Niente di fatto per il passaggio alle semifinali con il CP Grosseto che riesce a contenere gli attacchi del Consorzio Maremmano Cave Follonica impostando la difesa a zona. Allo stesso tempo i ragazzi di Sergio Silva, eccellenti come sempre in fase difensiva hanno a loro volta limitato i biancorossi, concedendo pochissime occasioni. Necessaria quindi gara 3 per definire chi sarà ad affrontare il Trissino in semifinale.

A sbloccare il risultato per il Follonica, dopo appena un minuto, è il solito Davide Banini che con un tiro dalla distanza sorprende Catala', risultato che resterà invariato per tutto il primo tempo con le squadre che pensano più a difendere che attaccare non concedendo così occasioni né da una parte né dall'altra. Nella ripresa stesso andamento, ma dopo circa 10 minuti di gioco il Grosseto trova il pari con il goal del suo capitano Saavedra. Il Grosseto, sfruttando la difesa a zona imbriglia il gioco dei ragazzi di Sergio Silva che non riesce a trovare una soluzione per scardinare il muro avversario, si va così ai supplementari. A 28 secondi dalla fine del primo tempo arriva il vantaggio di Alessandro Franchi per l'Edilfox, il Follonica reagisce creando qualche occasione con Oscar Bonarelli nei minuti finali della partita ma senza riuscire ad andare a segno.

Finisce quindi con la vittoria per 2 a 1 degli ospiti, necessaria quindi gara 3 che si svolgerà mercoledì 1° Maggio ore 18.00 sempre sulla pista del PalaArmeni.