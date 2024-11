Il Cp di scena a Prato nel quarto incontro della Coppa Italia serie B

Grosseto: Inizia il girone di ritorno della prima fase di coppa Italia di serie B, con il Circolo Pattinatori Grosseto di scena oggi alle 18 sulla pista del Super Glanz Prato. I biancorossi, nella gara di andata, disputata domenica scorsa in via Mercurio, si sono imposti con un perentorio 17-2 (9-0 dopo il primo tempo e primo gol dei lanieri sul 14-0) e in questa quarta uscita cercheranno di mettere in tasca altri tre punti, in vista dell’incontro decisivo per il passaggio del turno, contro la Blue Factor Castiglione, in programma il 24 novembre sulla pista Mario Parri.

I convocati: Marinoni, Saletti; Bruzzi, Giabbani, Cardi, Perfetti, Bardini, Montomoli, Giusti, Bianchi.