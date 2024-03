Il cordoglio del PCI Colline Metallifere per la scomparsa di Maurizio Buzzani

Massa Marittima: «Purtroppo arrivano anche momenti tristi, notizie che non vorremmo mai arrivassero e ti danno la sensazione di vuoto e smarrimento. Il Compagno Maurizio Buzzani non ce l'ha fatta a superare l'ostacolo più arduo della vita, si è dovuto arrendere alla malattia che si era impadronita di lui e non gli ha lasciato speranza. Conoscendo Maurizio – commenta Daniele Gasperi – abbiamo conosciuto un vero Compagno e un ottimo Comunista, impegnato sempre per gli ideali e i valori che contraddistinguono il modo di vivere e adoperarsi per una vera politica. Oltre ad apprezzare le qualità politiche, le lo vogliamo ricordare per le doti umane che hanno accompagnato il suo percorso per una visione della società diversa, dove le lotte per il lavoro, contro le disuguaglianze sociali lo hanno visto protagonista in questi anni da Segretario Provinciale e fermo nelle sue idee, nel traguardo di una costruzione di una vera sinistra antagonista e alternativa, andando qualche volta contro anche, a decisioni di indirizzi non condivisi. Abbiamo affrontato insieme l'avventura nelle ultime elezioni amministrative di Massa Marittima del 2019, discutendo e speranzosi di raggiungere un buon risultato, traguardo poi raggiunto. Rimangono i racconti delle esperienze vissute da lui e condivise con tante compagne e compagni, che rimarranno i ricordi più vivi in tutti noi. Ci stringiamo e partecipiamo al dolore della famiglia per la perdita di un uomo che ha lottato fino alla fine per costruire "un mondo diverso". Ciao Compagno Maurizio!»