Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud impegnato durante il maltempo

Attorno alle 23 della serata di venerdì 14 marzo è stato aperto il servizio di piena sul fiume Bruna: personale di Cb6 è stato impegnato per gestire le paratie e per tutte le altre verifiche necessarie.

Grosseto: Qualche ora dopo, attorno alle 2, è stato invece aperto il servizio di piena sul fiume Ombrone e sono iniziate le stesse verifiche. A Buonconvento, in particolare, l’Ombrone ha raggiunto i 6 metri e mezzo, un livello piuttosto importante.

In provincia di Siena innalzamenti importanti anche per Orcia, Arbia e Merse, che però hanno defluito bene fino alle rispettive confluenze con il fiume Ombrone. Intense precipitazioni hanno ingrossato i fossi e i canali del padule di Sovicille, nel quale però non si sono riscontrati particolari disagi.

Le squadre di Cb6 hanno anche ispezionato le idrovore, tutte regolarmente in funzione. Il Consorzio resterà attivo sul comprensorio fino al termine dell’allerta meteo e anche in seguito, come di consueto, per le verifiche delle opere idrauliche che sono state sollecitate dalle abbondanti precipitazioni.