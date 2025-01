Il Consiglio comunale approva il rinnovo della convenzione tra la Diocesi di Grosseto e il Comune

Grosseto: Approvato all'unanimità in Consiglio comunale il rinnovo della convenzione tra la Diocesi di Grosseto e il nostro Comune: prosegue dunque la collaborazione che permette di collocare ed esporre le opere appartenenti al Museo Diocesano d’arte sacra al Museo archeologico e d’arte della Maremma.

L’accordo, stipulato inizialmente nel 2020 e scaduto nel 2023, è stato esteso per un periodo di nove anni (anziché tre come previsto dal precedente contratto) per favorire una programmazione culturale più stabile e a lungo termine. Il rinnovo della convenzione coincide, inoltre, con un traguardo significativo: il 2025 segnerà il cinquantesimo anniversario della prima convenzione.

“L'accordo consolida il legame tra le istituzioni civili e quelle ecclesiastiche, permettendo una progettazione condivisa di eventi e iniziative culturali, come la celebrazione del Giubileo 2025 – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti –. L’esposizione di opere d’inestimabile valore, tra cui capolavori come la ‘Madonna delle Ciliegie’ del Sassetta e il ‘Giudizio Universale’ di Sano di Pietro, non solo arricchisce la nostra offerta museale, ma rappresenta anche una grande opportunità di crescita culturale per la comunità grossetana e un’attrazione per i turisti”.

Un’ulteriore novità prevista dal rinnovo riguarda la creazione di un comitato di indirizzo scientifico per il Museo Diocesano, che sarà composto dal direttore scientifico del Maam, Luca Giannini, da un rappresentante della Diocesi di Grosseto e da un membro del settore cultura del Comune capoluogo.