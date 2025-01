Attualità Il Comune cerca sponsor per “La Grande Estate” 2025 : aperto il bando pubblico 10 gennaio 2025

Grosseto: Il Comune di Grosseto ha deciso di individuare, attraverso avviso pubblico, delle sponsorizzazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di eventi “La Grande Estate” 2025. Gli interessati dovranno inviare la richiesta di partecipazione al bando utilizzando il modello di domanda reperibile sul sito internet del Comune di Grosseto, debitamente sottoscritto e corredato di copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. La domanda dovrà pervenire al Comune di Grosseto tramite posta elettronica certificata (comune.grosseto@postacert.toscana.it ), tramite corriere o con consegna a mano, entro e non oltre le ore 12 del 31 gennaio 2025. L'avviso pubblico è consultabile al link: https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/ufficio-turismo/ Seguici



