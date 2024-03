Attualità Il Comune cerca soluzioni per gestire l’emergenza abitativa 25 marzo 2024

L’ente ha aperto un’indagine di mercato per reperire alloggi utili ad aiutare temporaneamente chi si trova in difficoltà

Scarlino: Il Comune di Scarlino cerca alloggi per l'emergenza abitativa. L'indagine di mercato è finalizzata al reperimento di soluzioni abitative destinate all'ospitalità temporanea di famiglie in difficoltà: il Comune sarà garante verso i partecipanti all'avviso rispetto ai corrispettivi richiesti. I limiti temporali sono legati alla durata del supporto (di norma non superiore ad un anno) e alla necessità di procedere con urgenza ad un percorso di autonomia abitativa. L'indagine è rivolta a privati cittadini, strutture ricettive, enti del terzo settore proprietari o gestori di alloggi. Per prendere visione dell'avviso è possibile consultare l'Albo pretorio online del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it). La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro il 24 maggio 2024 tramite raccomandata (Comune di Scarlino, via Martiri d'Istia n.1 58020) con consegna all'ufficio Protocollo del municipio o tramite pec a: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare Carla Brunese (O566 38529 o c.brunese@comune.scarlino.gr.it).



