Il comune arriva primo nel bando regionale sulle rievocazioni storiche

Il Comune di Massa Marittima è arrivato primo nella graduatoria Linea 1 del bando regionale sulle rievocazioni storiche con il progetto presentato in collaborazione con la società dei Terzieri Massetani, ottenendo un contributo di 15mila euro.



Massa Marittima: “Siamo felici di questo risultato – afferma Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco –perché al di là del contributo ottenuto, che ci consente di coprire parte delle spese per le iniziative organizzate nel 2022, è il riconoscimento del valore di Massa Marittima, nell’ambito delle rievocazioni storiche della Toscana. Il nostro territorio vanta una lunga tradizione nel Balestro del Girifalco, che riproponiamo ogni anno nelle due edizioni di maggio e di agosto. L’altro appuntamento che abbiamo inserito nel progetto è la cerimonia del Cero e del Censo che si svolge per San Cerbone. Lo scorso anno, nella nostra città, abbiamo ospitato anche il torneo nazionale della Balestra all’italiana che tornerà ad essere disputato nella città del Balestro tra 5 anni. I punti di forza delle rievocazioni storiche di Massa Marittima sono l’ampio coinvolgimento del tessuto sociale cittadino, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni a cui vogliamo tramandare le nostre tradizioni e la forte ricaduta degli eventi a livello turistico, in particolare il Balestro del Girifalco, che negli anni, ha confermato la sua grande capacità attrattiva”.

“Questo bando – aggiunge il sindaco Marcello Giuntini - è la concreta dimostrazione dell'impegno della Regione Toscana, del Presidente Giani e del Presidente del Consiglio Regionale Mazzeo, nella salvaguardia e valorizzazione delle rievocazioni storiche, che vengono sostenute in modo concreto garantendo risorse sui territori. Un impegno, quello della Regione, che va avanti da diversi anni e che si è intensificato recentemente con la costituzione, lo scorso giugno, di un Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana di cui fanno parte, oltre ai rappresentanti della Regione e della Città Metropolitana di Firenze, i sindaci di Massa Marittima, Volterra, Siena, Arezzo, Pontremoli e Prato, in rappresentanza di Anci, e i rappresentanti delle associazioni che operano sui territori. Naturalmente esprimo soddisfazione per il risultato ottenuto, grazie alla collaborazione tra Comune di Massa Marittima e Società dei Terzieri.”