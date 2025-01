Il Comitato Regionale Toscana delle Polisportive Giovanili Salesiane è pronto con nuove iniziative

Grosseto: Sono trascorsi due mesi dall' insediamento del nuovo presidente PGS Toscana, Matteo Di Marzo, che afferma di essere pronto con nuove energie, stimoli e carisma per affrontare nuove iniziative sportive sul tutto il territorio toscano. Non dimenticando il DNA Salesiano, ovvero quello di aiutare il prossimo.

«Sempre di più - dice Di Marzo - ci troviamo in un momento delicato con famiglie in difficoltà, per questo motivo vogliamo essere d'aiuto, attraverso lo sport-sociale, per sostenere le fasce deboli.

In questi ultimi anni con il provinciale PGS di Grosseto, abbiamo fatto un gran lavoro con varie manifestazioni sportive, ma soprattutto benefico con le nostre società affiliate come quello di Dicembre con l' iniziativa "UN DONO PER NATALE" in collaborazione con il CONI-PANATHLON di Grosseto.

Adesso come nuovo presidente PGS Toscana insieme al mio Comitato abbiamo una grande responsabilità verso le nostre società affiliate o quelle che arriveranno in futuro.

Concludo ringraziando tutti coloro che hanno creduto nella mia persona, sarà mia responsabilità portare avanti con tutti i miei collaboratori il potenziamento delle varie città come Grosseto con nuove iniziative sul sociale, inclusione, cultura, attività sportive e corsi di formazione rivolto verso i nostri giovani».