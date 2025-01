Il Circolo Pattinatori resiste un tempo sulla pista di Bassano

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto, in emergenza crolla nella ripresa (9-3 il finale) sulla pista dell’Ubroker Bassano, dopo un primo tempo superlativo, chiuso sull’1-1, nel quale passa in vantaggio con una rete strepitosa di capitan Saavedra, alla quale risponde Pozzato con una grande conclusione dalla distanza. Nella ripresa i giallorossi veneti hanno premuto sull’acceleratore e approfittando dei problemi di organico dei grossetani, che hanno utilizzato un solo cambio (Paghi) rispetto al quintetto di partenza, a causa degli infortuni di Sillero e Cairo, hanno dilagato. L’inizio è stato brillante per i ragazzi di Massimo Mariotti.

Al 5’ arrivano le prime due occasioni della formazione veneto con Da Silva e Riba, ma Fongaro si fa trovare pronto, ma il Circolo Pattinatori ha affrontato la gara con il piglio giusto e ha tenuto testa agli avversari con una buona difesa a zona e alcune azioni ben manovrate in attacco. Verona al 13’ viene chiamato a un intervento impegnativo sul tiro di Stefano Paghi, che poco dopo mette sull’esterno della rete. Al 15’ Verona chiude lo specchio a Barragan. L’Ubroker non sta a guardare, ma Barbieri non inquadra lo specchio. A 8’40 Galbas aggancia Cabiddu, ma Saavedra non riesce a trasformare la punizione di prima. In inferiorità numerica il portiere veneto ferma poi tre tentativi dei grossetani con interventi decisivi. Verona compie un miracolo prima su Saavedra, poi su Cabiddu. La retroguardia del Cp tiene a distanza le stelle del Bassano e in attacco ci pensa Pablo Saavedra, con una grande azione sulla sinistra e un tiro che s'infila nel sette, a sbloccare il risultato. Ubroker colpisce un palo con Tamborindegui, ma pochi istanti anche Barragan viene fermato dal montante della porta.

A 2’30 Riba pareggia i conti, ma l’arbitro annulla per un fallo di pattino di Tamborindegui sotto porta. E’ regolare invece il missile di Pozzato da lontanissimo che trova un varco nella difesa maremmana. I locali insistono e prima della sirena di metà gara colpiscono un palo con Pozzato. Bassano riparte forte nella ripresa, ribaltando il risultato dopo un minuto e mezzo con un tiro quasi da metà campo che s’infila all'incrocio. Da Silva si gira nell’area piccola e segna il 3-1.

A 22’09 fallo di Riba su Tonchi, il cui tiro diretto viene parato in grande stile da Verona. In power play Barragan accorcia le distanze con una splendida conclusione che va a morire alla destra di Verona. Galbas recupera una palla in fondo al campo e la rimette in mezzo per il quarto gol di Tamborindegui. Il cartellino blu a Bertolucci riporta nel dischetto il Grosseto e Barragan non fallisce la punizione del 4-3. Con un’azione in velocità Pozzato, su assist di Tamborindegu, trova la rete del 5-3, prima della doppietta di Da Silva, con una deviazione volante.

Sul fallo di Cabiddu, Gerard Riba segna la punizione di prima del 7-3, mentre Fongaro para la punizione di prima concessa dopo l’espulsione di De Oro. Al 14’ Tamborindegui scarta anche anche il portiere e firma l’8-3. Il Grosseto a 8’ dalla fine Barbieri serve a Scuccato la palla del nono gol. A 6’49 Saavedra si fa parare una punizione di prima, concessa per un fallo su Paghi. Francisco Barragan si fa parare il rigore dal portiere di riserva Girardi.

Nell'altro posticipo della giornata, il Trissino vince a Montebello per 7-3. In classifica Grosseto viene raggiunto all'ottavo posto da Viareggio, che ha pareggiato in casa (2-2) con Sarzana. Giovinazzo, sconfitto in casa da Forte dei Marmi, rimane a 16.

Ubroker Bassano-Circolo Pattinatori Grosseto 9-3

UBROKER BASSANO: Verona, Girardi; Riba, Pozzato, Baggio, Da Silva, Barbieri, Tamborindegui, Galbas, Scuccato. All. Alessandro Bertolucci.

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, Barragan, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Alfonso Rago e Carlo Iuorio.

RETI: nel p.t. 20’57 Saavedra, 23’13 Pozzato; nel s.t. 1’33 Riba, 2’11 Da Silva, 3’51 Barragan, 4’47 Tamborindegui, 5’30 Barragan (p.p.), 8’23 Pozzato, 8’46 Da Silva, 10’19 Riba, 13’27 Tamborindegui, 16’56 Scuccato.

NOTE: espulsi Galbas nel p.t., Riba, Cabiddu, De Oro, Galbas nel s.t; ammoniti i tecnici Mariotti e Bertolucci, che ha ricevuto anche un cartellino blu.

(foto Michele Brunello)