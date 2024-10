Il Circolo Pattinatori Grosseto chiude il precampionato con una vittoria di prestigio

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto chiude il precampionato con una prestigiosa vittoria (4-3), in rimonta, sul Canniccia Motor Forte dei Marmicampione d’Italia. I ragazzi di Massimo Mariotti sono riusciti a imporsi nell’amichevole disputata sulla pista Mario Parri di via Mercurio, al termine di una gara fatta di velocità, grinta e tanta attenzione. Doti che saranno fondamentali nell’esordio di sabato 12 ottobre sulla pista di Giovinazzo.



«E’ stata una partita vera – commenta l’allenatore Massimo Mariotti – Il Forte dei Marmi è una delle quattro squadre, dopo il Trissino, insieme a Follonica, Bassano e Lodi che si giocano il secondo posto. Com’è consuetudine, in queste partite amichevoli siamo sempre partiti con 1, 2, 3 goal di scarto prima di recuperare, ma questo fa parte anche di un percorso. I ragazzi per la voglia di fare sono a volte troppo frenetici. Abbiamo avuto una reazione importante dopo il 2-0 e quello che abbiamo fatto, indipendentemente dalla vittoria, dà morale, aiuta a crescere, però ci deve dare la consapevolezza di avere umiltà. Anche con le squadre ipoteticamente sotto di noi, ma con tutte, dobbiamo avere un approccio importante alle partite e allo stesso tempo essere convinti di potercela fare».

Mariotti è rimasto soddisfatto del comportamento dei ragazzi: «Avevo chiesto un certo tipo di lavoro in fase difensiva e abbiamo cominciato a farlo. Mi è piaciuta l’intensità che abbiamo avuto. Ci siamo allenati in maniera importante e i risultati si sono visti: Saavedra nel secondo tempo ha giocato venticinque minuti e Barragan, che può diventare il nostro leader, è uscito 4-5 minuti in tutto il match. Sono contento di tutti, da Cairo, autore della sua prima rete, a Sillero, che sta entrando sempre di più nei meccanismi. Prima di Giovinazzo dovremo recuperare Paghi, che ha fatto i conti con un po’ di mal di schiena, e De Oro, che ho lasciato a riposo nella ripresa, per un problemino muscolare».

I campioni d’Italia nel giro di cinque minuti sono andati a segno due volte: dopo appena venticinque secondi Francisco Ipinazar ha beffato Fongaro con un tiro da dentro l’area, mentre al 5’ Federico Ambrosio trova il varco giusto per raddoppiare. I ragazzi di Massimo Mariotti salgono di tono ma non riescono a centrare la porta di Gnata ed è Fongaro a strappare un paio di sentiti applausi dal suo pubblico. Al 15’ i Pattinatori accorciano grazie a un bel tiro dalla destra di De Oro, con una leggera ma decisiva deviazione dell’ex Barcellona Gabriel Cairo. Al 19’ Cairo chiama ancora al lavoro Gnata. A 3’08 non si chiude una bella combinazione tra De Oro e Barragan. Prima dell’intervallo un missile di Francisco Ipinazar va a sbattere sul palo alla destra di Fongaro. Al 6’ della ripresa arriva il meritato pareggio dei grossetani. Stefano Pagni recupera palla nella propria metà campo e lancia in maniera deliziosa

A Barragani, a 7’02, mette a lato un rigore, concesso per un fallo di Patricio Ipinazar su Sillero. All’11’ una punizione di prima di Saavedra (concessa per il fallo da espulsione di Francisco Ipinazart). In superiorità numerica, però, Borgo, con un tiro dalla sinistra, riporta avanti i versiliesi. Federico Ambrosio manda poi sopra la traversa il tiro diretto concesso per il decimo fallo di squadra grossetano. Al 17’ c’è gloria anche per Adriano Cabiddu, che batte Gnata con un bel diagonale, dopo uno scambio con Saavedra. La gara rimane aperta fino alla fine: a 3’35 dalla sirena Fongaro compie un miracolo su Ambrosio, tre secondi dopo Gnata ferma con i gambali una punizione di Barragan. Il gol della vittoria grossetana arriva all’ultimo respiro: Saavedra, sul decimo fallo di squadra ospite, mette dentro la punizione di prima, sistemando la palla al sette di Gnata.

Circolo Pattinatori Grosseto-Canniccia Forte dei Marmi 4-3

CP GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, Barragan, De Oro, Paghi, Sillero, Cairo, Cabiddu, Giabbani. All. Massimo Mariotti.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ciupi; Federico Ambrosio, Borgo, Chereches, Gabriel Ambrosio, Patricio Ipinazar, Giovannelli, Francisco Ipinazar, Torner. All. Mirco De Gerone.

ARBITRO: Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel p.t. 0’25 Francisco Ipinazar, 4’55 Federico Ambrosio, 14’15 Cairo; nel s.t. 5’44 Sillero, 12’10 Borgo, 16’48 Cabiddu, 24’43 Saavedra (p.p.)

ESPULSIONI (2’): Francisco Ipinazar, Cabiddu, Francisco Ipinazar, Torner.