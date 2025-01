Il Circolo FDI "Mirco Butelli" di Grosseto raccoglie firme a sostegno e tutela delle Forze dell’ordi

Grosseto: «Il Circolo Fratelli d’Italia "Mirco Butelli" di Grosseto, in linea con le attività nazionali del nostro partito – dice il presidente Luca Vitale - promuove una importante iniziativa per manifestare vicinanza e sostegno alle Forze dell’ordine, costantemente impegnate nella tutela della sicurezza di tutti i cittadini».

«Per questo motivo – prosegue il presidente di FDI Grosseto - sabato 18 gennaio 2025 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, saremo presenti presso il “Caffè Carducci”, in corso Carducci a Grosseto per la raccolta firme: "Basta aggressioni contro le forze dell’ordine", a sostegno delle proposte di FDI a favore delle Forze armate e di polizia, con l’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale; il reato di rivolta in carcere; garantire migliori strumenti di difesa e tutela legale per chi è in divisa».

«Come sottolineato dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli - commenta Vitale, - questa raccolta firme rappresenta non solo un’iniziativa concreta per il rafforzamento delle tutele, ma anche un forte gesto di solidarietà verso chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per difendere la nostra sicurezza».

«Le donne e gli uomini in divisa rappresentano un pilastro imprescindibile della nostra società. Il loro impegno merita il massimo rispetto e un sostegno concreto da parte delle istituzioni e dei cittadini. Questa iniziativa vuole essere un segnale chiaro: Fratelli d’Italia c’è e sarà sempre al loro fianco. Invitiamo tutti a partecipare per far sentire la nostra voce unita e solidale», conclude Luca Vitale.